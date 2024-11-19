В Британии обнаружили рукоятку ножа гладиатора в возрасте 2000 лет
В Великобритании археологи готовят к публичной экспозиции чрезвычайную находку – 2000-летнюю рукоятку ножа с изображением гладиатора, обнаруженную в реке Тайн.
"Находка поражает своей невероятной сохранностью. Обнаружение любых гладиаторских артефактов в Британии – большая редкость, а этот экземпляр особенно ценен своим безупречным состоянием", – отметила Фрэнсис Макинтош, представительница English Heritage. гладиаторов-знаменитостей, которая достигала самых отдаленных уголков империи.
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Особенность находки заключается в изображении гладиатора-секутора – мощного воина, экипированного тяжелым снаряжением, включая массивный щит, шлем с ограниченной видимостью и меч.
Происхождение артефакта в реке Тайн остается загадкой для исследователей, продолжающих изучать эту уникальную находку.
Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.
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