В Британии обнаружили рукоятку ножа гладиатора в возрасте 2000 лет

В Великобритании археологи готовят к публичной экспозиции чрезвычайную находку – 2000-летнюю рукоятку ножа с изображением гладиатора, обнаруженную в реке Тайн.

"Находка поражает своей невероятной сохранностью. Обнаружение любых гладиаторских артефактов в Британии – большая редкость, а этот экземпляр особенно ценен своим безупречным состоянием", – отметила Фрэнсис Макинтош, представительница English Heritage. гладиаторов-знаменитостей, которая достигала самых отдаленных уголков империи.

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Особенность находки заключается в изображении гладиатора-секутора – мощного воина, экипированного тяжелым снаряжением, включая массивный щит, шлем с ограниченной видимостью и меч.

Происхождение артефакта в реке Тайн остается загадкой для исследователей, продолжающих изучать эту уникальную находку.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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