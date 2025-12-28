У Вірменії виявили загадкові 'драконячі камені' чим цікаві та як повʼязані із стародавнім культом води (фото)

У високогір’ї Вірменії археологи виявили унікальні кам’яні монументи, відомі як "драконячі камені" або вішапи, які, ймовірно, були споруджені давнім культом, пов’язаним із поклонінням воді. Ці масивні кам’яні стовпи, вирізьблені у вигляді тварин, мають вік понад шість тисяч років.

Їх знаходять у гірських регіонах Вірменії та сусідніх країн. За часом створення вони випереджають знаменитий британський Стоунхендж майже на тисячу років, повідомляє видання Independent.

Вішапи сягають від 1,1 до 5,5 метра заввишки. Їх виготовляли з місцевих порід каменю — базальту або андезиту — та встановлювали на значній висоті, від 1000 до 3000 метрів над рівнем моря. Як давнім мешканцям вдалося транспортувати багатотонні камені складним гірським рельєфом і встановити їх вертикально, досі залишається загадкою.

Водночас перше масштабне системне дослідження цих пам’яток дало змогу пролити світло на їхнє походження та призначення. Вчені проаналізували 115 вішапів, розташованих на Вірменському нагір’ї, та виявили чіткі закономірності у виборі місць для їх встановлення.

Форма кам’яних стовпів різниться: одні нагадують рибу, інші — розтягнуту коров’ячу шкуру, а деякі поєднують обидва мотиви. Примітно, що більшість монументів розміщені поблизу джерел води — гірських ключів, гарячих джерел, стародавніх іригаційних каналів, потоків талої води або навіть вулканічних кратерів. Це наштовхує дослідників на думку, що вішапи були тісно пов’язані з релігійними уявленнями, де вода вважалася основою життя.

Автори дослідження наголошують, що отримані результати підтверджують гіпотезу про існування давнього культу води, оскільки кам’яні монументи майже завжди зосереджені біля водних джерел, зокрема у високогірних районах із доісторичними системами зрошення.

Навіть висота, на якій встановлювали вішапи, має символічне значення. Археологи з’ясували, що пам’ятки групуються у двох висотних зонах — приблизно на 1900 та 2700 метрах над рівнем моря. Переміщення кам’яних стовпів на такі висоти вимагало величезних зусиль, що свідчить про їхню особливу духовну та культурну цінність для давніх спільнот.

