У Вірменії знайшли церкву віком 2000 років: найстаріша у світі

Археологи у Вірменії виявили одну з найстаріших церков світу, яка існувала приблизно 2000 років. Залишки цієї церкви були знайдені в Артаксаті і є важливим свідченням раннього християнства в країні.

Спільна група археологів з Мюнстерського університету та Вірменської академії наук виявила восьмикутну будівлю з хрестоподібними прибудовами. Про це передає Interesting Engineering.

Використовуючи геофізичні методи, команда досліджувала частини раніше невідомої церкви, про це повідомляє Interesting Engineering. Професор Ахім Ліхтенбергер з Університету Мюнстера заявив, що ця будівля 4-го століття є найстарішою церквою у Вірменії та сенсаційним свідченням раннього християнства.

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Археологи встановили, що знахідка відповідає типології ранніх християнських меморіальних споруд. У хрестоподібних прибудовах дослідники знайшли залишки дерев'яних платформ, датованих серединою 4-го століття нашої ери методом радіовуглецевого датування. Восьмикутна будівля, діаметром близько 30 метрів, мала просту підлогу з розчину та теракотову плитку. Знахідки мармуру свідчать про щедре оздоблення будівлі матеріалами, ймовірно, привезеними з Середземномор'я.

Залишки дерев'яних платформ та глина допомогли підтвердити давнє походження будівлі за допомогою радіовуглецевого датування.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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