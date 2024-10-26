В Армении нашли церковь в возрасте 2000 лет: старейшая в мире

Археологи в Армении обнаружили одну из старейших церквей мира, существовавшую примерно 2000 лет. Остатки этой церкви были найдены в Артаксате и являются важным свидетельством раннего христианства в стране.

Совместная группа археологов из Мюнстерского университета и Армянской академии наук обнаружила восьмиугольное здание с крестообразными пристройками. Об этом передает Interesting Engineering.

Используя геофизические методы, команда исследовала части ранее неизвестной церкви, сообщает Interesting Engineering. Профессор Ахим Лихтенбергер из Университета Мюнстера заявил, что это здание 4 века является старейшей церковью в Армении и сенсационным свидетельством раннего христианства.

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Археологи установили, что находка соответствует типологии ранних христианских мемориальных построек. В крестообразных пристройках исследователи обнаружили остатки деревянных платформ, датированных серединой 4-го века нашей эры методом радиоуглеродной датировки. Восьмиугольное здание, диаметром около 30 метров, имело простой пол из раствора и терракотовую плитку. Находки мрамора свидетельствуют о щедром украшении здания материалами, вероятно, привезенными из Средиземноморья.

Остатки деревянных платформ и глина помогли подтвердить давнее происхождение здания с помощью радиоуглеродной датировки.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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