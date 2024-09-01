В Анталії під водою знайшли унікальний доісторичний кинджал (фото)

Під час підводних розкопок біля узбережжя Анталії, Туреччина, вчені виявили унікальний артефакт – бронзовий кинджал з срібними заклепками. Знахідці приблизно 3600 років. Цей артефакт є яскравим свідченням зв'язків між мінойською цивілізацією та регіоном Анатолії в бронзовому віці.

Затонуле судно, на якому був знайдений кинджал, було виявлено на глибині 50 метрів. Вчені припускають, що воно прямувало до Криту, що підтверджує активні торговельні та культурні зв'язки між цими регіонами в давнину, пише arkeonews .

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Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой назвав цю знахідку одним з найважливіших відкриттів в історії підводної археології. Він підкреслив, що цей артефакт дозволить вченим краще зрозуміти історію Середземномор'я та взаємодію різних культур у давнину.

Розкопки затонулого корабля триватимуть протягом наступних п'яти років. Вчені сподіваються, що нові знахідки допоможуть розкрити ще більше таємниць давньої цивілізації.

Нагадаємо, у пустелі в Китаї знайшли у човнах сотні загадкових муміфікованих тіл, яким 4000 років.

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