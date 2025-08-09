В Англії помітили рідкісну акулу-привида: чим унікальна

Під час наукового дослідження у водах затоки Кардиган, що в Уельсі, вчені зафіксували надзвичайно рідкісне явище — появу акули-ангела, одного з найзагадковіших і найрідкісніших видів акул на планеті.

Фіксація відбулася випадково: камери були встановлені не для моніторингу акул, а в рамках проєкту Dolphin Diet Detectives, ініційованого Товариством охорони дикої природи Південного та Західного Уельсу. За словами Сари Перрі, керівниці з морських досліджень у цій організації, побачити акулу-ангела стало справжньою несподіванкою. Востаннє цей вид реєстрували в затоці ще у 2021 році. Про це пише IFLScience.

Поява акули-ангела в цих водах має велике значення: цей вид, що колись був поширений уздовж берегів Європи та Північної Африки, сьогодні перебуває на межі зникнення. За останні кілька десятиліть чисельність популяції зменшилася щонайменше на 80%. Такий стрімкий спад зумовлений низкою факторів: руйнуванням природного середовища, повільним темпом розмноження та, особливо, шкідливою практикою донного тралення — методу риболовлі, що руйнує морське дно, де мешкають ці акули.

Фіксація цього рідкісного виду сталася у критичний момент, коли парламент Уельсу та уряд Великої Британії розглядають можливість заборони донного тралення в охоронюваних морських зонах. За словами Перрі, таке відео є переконливим доказом того, наскільки важливо зберігати біорізноманіття морського дна та вживати заходів для захисту тендітних екосистем.

