В Англії знайшли скарб часів імператора Нерона

Скарб із 1368 монет, переважно срібних, був знайдений у горщику металошукачем у графстві Вустершир, Англія. Скарб було закопано близько 55 року н. е., в період, коли Римська імперія під керівництвом імператора Нерона (правив у 54–68 роках н. е.) намагалася встановити контроль над Англією.

Його попередник, імператор Клавдій (правління 41–54 роки н. е.), почав вторгнення в Британію, захопивши значну частину території, однак римляни все ще стикалися з сильним опором під час правління Нерона. Про це пише Live Science.

У 60 році н. е. повстання, очолене Боудіккою, королевою племені іценів, ледь не вигнало римські війська з острова. Проте Рим зміг придушити цей виступ.

Попри перемогу над іценами, правління Нерона було дуже неспокійним. Він відомий тим, що наказав убити власну матір і дружину. У 68 році н. е. преторіанська гвардія відсторонила Нерона від влади, після чого він скоїв самогубство.

Монети, закопані під час правління Нерона, частково були викарбувані раніше. Усі, окрім однієї, монети зі скарбу — це срібні денарії, які використовувалися як стандартна валюта Римської імперії в період із 157 року до н. е. до 55 року н. е.

Єдина золота монета походить із періоду між 20 і 45 роками н. е. і була створена для племені добуннів, яке мешкало у Вустерширі та сусідніх регіонах. Як зазначили представники Музеїв Вустершира, монети, ймовірно, потрапили до регіону разом із римськими військами.

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"Кількість монет свідчить про те, що це була значна сума грошей на момент поховання. Одна з теорій припускає, що скарб міг належати заможному фермеру, який заробляв, постачаючи римським військам зерно та худобу", — йдеться в заяві.

На час, коли скарб було заховано, Вустершир знаходився на кордоні Римської імперії. Це породжує припущення, що власник міг сховати монети через загрозу битв або конфліктів у цьому районі.

Скарб знайшли наприкінці 2023 року, а детальний аналіз провели у 2024-му. Тоді ж він був офіційно визнаний "скарбом" — статус, який в Англії надають артефактам із дорогоцінних металів віком понад 300 років. Загальна вартість знахідки оцінюється в 123 100 доларів США.

Музей Вустершира розпочав кампанію зі збору коштів, аби викупити скарб.

"Кампанія йде чудово. Люди проявляють надзвичайну щедрість, і видно, що вони прагнуть, щоб скарб залишився у Вустерширі", — розповіла Хелен Лардж, представниця Музеїв Вустершира.

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