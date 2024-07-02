Захоплюють подих: які 5 серіалів про пригоди варто подивитись

Пригодницькі серіали можуть перенести глядача у неймовірні світи, наповнені подорожами і авантюрними вчинками головних героїв. Вони змушують серце битись швидше та викликають емоції захоплення.

Кіно 24 підібрав п'ять серіалів у жанрі пригод, у яких неможливе стає реальністю. Від подорожей у часі до дослідження далеких планет: ці серіали надихають мріяти, вірити в чудеса та шукати пригоди у кожному куточку світу.

"Навколо світу за 80 днів"

Телесеріал заснований на однойменному романі Жуля Верна. Події розгортаються навколо Джентльмена Філеаса Фогга, який укладає парі на 20 тисяч фунтів, що він зможе здійснити навколосвітню подорож за 80 днів. Чоловік вирушає у пошуках шалених пригод, а разом з ним журналіст та слуга Паспарту.

"Останні з нас"

Серіал розповідає про контрабандиста Джоела та його юну супутницю, які намагаються вижити у спустошеному світі. Заражені грибком через пандемію стають людожерами. У страшних реаліях є шанс на життя: 14-річна дівчинка має імунітет до інфекції, а отже після досліджень може стати ключем для створення ліків.

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"Доктор Хто"

Один з найтриваліших серіалів за всі часи розповідає про пригоди Доктора - мандрівника у часі. У різні періоди його супроводжують різні супутники, з якими Доктор досліджує час, простір та розв'язує непрості проблеми людства.

"Клондайк"

Білл Гаскелл та Байрон Епсейн – двоє друзів-авантюристів, які подорожують на північний захід Канади під час Клондайкської золотої лихоманки. На шляху їх чекають небезпечні персонажі, непередбачувана погода та складні умови.

"Рік та Морті"

Серед варіантів пригодницьких серіалів також є анімаційні. Наприклад, "Рік та Морті", що обертається навколо членів сім'ї Смітів. Ексцентричний вчений Рік подорожує паралельними світами разом зі своїм онуком Морті. Їхні пригоди відбуваються регулярно, хоч у підлітка через це виникають проблеми.

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