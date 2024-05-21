Втамовують апетит та допомагають схуднути: які спеції варто додати до дієт
Схуднення – це не лише про жорсткі дієти та виснажливі тренування. Це про те, щоб зробити свій раціон більш здоровим та збалансованим.
І в цьому вам допоможуть не лише овочі та фрукти, але й спеції та трави. Про це розповіла виданню Parade провідний голлівудський дієтолог Гейлі Помрой.
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Вони не лише зроблять вашу їжу смачнішою, але й допоможуть:
- Пригнічувати апетит
- Підтримувати травлення
- Прискорити метаболізм
- Зменшити запалення
- Вивести з організму зайву рідину
1. Куркума:
Ця спеція містить куркумін, який має потужні протизапальні властивості.
Дослідження показали, що куркумін може допомогти зменшити жирові відкладення та покращити метаболізм.
2. Рутин:
Ця речовина міститься в багатьох фруктах та овочах, таких як яблука, цитрусові та гречка.
Рутин допомагає організму краще засвоювати поживні речовини, що може призвести до зниження ваги.
3. Кверцетин:
Цей флавоноїд також має протизапальні властивості та може допомогти пригнічувати апетит.
Кверцетин міститься в цибулі, ягодах, зеленому чаї та інших продуктах.
4. Біофлавоноїди лимона:
Ці речовини допомагають регулювати pH-баланс організму, що може сприяти схудненню.
Більше біофлавоноїдів можна отримати з лимона, грейпфрута та апельсинів.
5. Рукола:
Ця зелень багата на вітаміни та мінерали, а також допомагає організму виробляти травні ферменти, які покращують метаболізм вуглеводів.
6. Імбир:
Цей корінь відомий своїми протизапальними та знеболюючими властивостями.
Дослідження показали, що імбир також може допомогти прискорити метаболізм та спалити жир.
7. Кориця:
Ця спеція містить антиоксиданти, які допомагають регулювати рівень цукру в крові та тригліцеридів.
Кориця також може допомогти зменшити апетит.
8. Капсаїцин:
Ця речовина міститься в гострому перці та має термогенний ефект, тобто прискорює метаболізм та спалює калорії.
9. Камелія китайська:
Чай з цього листя, більш відомий як зелений чай, допомагає зменшити запалення, прискорити метаболізм та спалити жир на животі.
10. Женьшень:
Ця рослина може допомогти боротися з ожирінням, змінюючи склад мікробіоти кишечника.
Женьшень також допомагає знизити рівень цукру в крові та покращити інсулінову чутливість.
11. М'ята:
Ця трава має заспокійливий та спазмолітичний ефект, а також допомагає при травних розладах.
М'ята може допомогти зменшити відчуття голоду та полегшити переїдання.
12. Ашвагандха:
Ця лікарська рослина допомагає знизити рівень кортизолу - гормону стресу, який може призвести до набору ваги.
13. Корінь валеріани:
Ця рослина має заспокійливий ефект і може допомогти покращити сон.
Хороший сон - це важлива умова для схуднення.
14. Олія чорного кмину:
Ця олія містить багато корисних речовин, які допомагають покращити травлення, зміцнити імунітет та зменшити запалення.
15. Конопляна олія:
Ця олія містить омега-3 та омега-6 жирні кислоти, які допомагають активізувати ендоканабіноїдну систему людини.
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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