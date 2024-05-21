Втамовують апетит та допомагають схуднути: які спеції варто додати до дієт

Які спеції можна їсти під час схуднення

Схуднення – це не лише про жорсткі дієти та виснажливі тренування. Це про те, щоб зробити свій раціон більш здоровим та збалансованим.

І в цьому вам допоможуть не лише овочі та фрукти, але й спеції та трави. Про це розповіла виданню Parade провідний голлівудський дієтолог Гейлі Помрой.

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Вони не лише зроблять вашу їжу смачнішою, але й допоможуть:

Пригнічувати апетит

Підтримувати травлення

Прискорити метаболізм

Зменшити запалення

Вивести з організму зайву рідину

1. Куркума:

Ця спеція містить куркумін, який має потужні протизапальні властивості.

Дослідження показали, що куркумін може допомогти зменшити жирові відкладення та покращити метаболізм.

2. Рутин:

Ця речовина міститься в багатьох фруктах та овочах, таких як яблука, цитрусові та гречка.

Рутин допомагає організму краще засвоювати поживні речовини, що може призвести до зниження ваги.

3. Кверцетин:

Цей флавоноїд також має протизапальні властивості та може допомогти пригнічувати апетит.

Кверцетин міститься в цибулі, ягодах, зеленому чаї та інших продуктах.

4. Біофлавоноїди лимона:

Ці речовини допомагають регулювати pH-баланс організму, що може сприяти схудненню.

Більше біофлавоноїдів можна отримати з лимона, грейпфрута та апельсинів.

5. Рукола:

Ця зелень багата на вітаміни та мінерали, а також допомагає організму виробляти травні ферменти, які покращують метаболізм вуглеводів.

6. Імбир:

Цей корінь відомий своїми протизапальними та знеболюючими властивостями.

Дослідження показали, що імбир також може допомогти прискорити метаболізм та спалити жир.

7. Кориця:

Ця спеція містить антиоксиданти, які допомагають регулювати рівень цукру в крові та тригліцеридів.

Кориця також може допомогти зменшити апетит.

8. Капсаїцин:

Ця речовина міститься в гострому перці та має термогенний ефект, тобто прискорює метаболізм та спалює калорії.

9. Камелія китайська:

Чай з цього листя, більш відомий як зелений чай, допомагає зменшити запалення, прискорити метаболізм та спалити жир на животі.

10. Женьшень:

Ця рослина може допомогти боротися з ожирінням, змінюючи склад мікробіоти кишечника.

Женьшень також допомагає знизити рівень цукру в крові та покращити інсулінову чутливість.

11. М'ята:

Ця трава має заспокійливий та спазмолітичний ефект, а також допомагає при травних розладах.

М'ята може допомогти зменшити відчуття голоду та полегшити переїдання.

12. Ашвагандха:

Ця лікарська рослина допомагає знизити рівень кортизолу - гормону стресу, який може призвести до набору ваги.

13. Корінь валеріани:

Ця рослина має заспокійливий ефект і може допомогти покращити сон.

Хороший сон - це важлива умова для схуднення.

14. Олія чорного кмину:

Ця олія містить багато корисних речовин, які допомагають покращити травлення, зміцнити імунітет та зменшити запалення.

15. Конопляна олія:

Ця олія містить омега-3 та омега-6 жирні кислоти, які допомагають активізувати ендоканабіноїдну систему людини.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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