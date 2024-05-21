Утоляют аппетит и помогают похудеть: какие специи следует добавить к диетам

Похудение – это не только жесткие диеты и изнурительные тренировки. Это о том, чтобы сделать свой рацион более здоровым и сбалансированным.

И в этом вам помогут не только овощи и фрукты, но специи и травы. Об этом рассказала изданию Parade ведущий голливудский диетолог Гейли Помрой.

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Они не только сделают вашу пищу вкуснее, но и помогут:

Угнетать аппетит

Поддерживать пищеварение

Ускорить метаболизм

Уменьшить воспаление

Вывести из организма лишнюю жидкость

1. Куркума:

Эта специя содержит куркумин, обладающий мощными противовоспалительными свойствами.

Исследования показали, что куркумин может помочь снизить жировые отложения и улучшить метаболизм.

2. Рутин:

Это вещество содержится во многих фруктах и овощах, таких как яблоки, цитрусовые и гречиха.

Рутин помогает организму лучше усваивать питательные вещества, что может привести к понижению веса.

3. Кверцетин:

Этот флавоноид также обладает противовоспалительными свойствами и может помочь подавлять аппетит.

Кверцетин содержится в луке, ягодах, зеленом чае и других продуктах.

4. Биофлавоноиды лимона:

Эти вещества помогают регулировать pH-баланс организма, что может способствовать похудению.

Больше биофлавоноидов можно получить из лимона, грейпфрута и апельсинов.

5. Рукола:

Эта зелень богата витаминами и минералами, а также помогает организму вырабатывать пищеварительные ферменты, улучшающие метаболизм углеводов.

6. Имбирь:

Этот корень известен своими противовоспалительными и обезболивающими свойствами.

Исследования показали, что имбирь может помочь ускорить метаболизм и сжечь жир.

7. Корица:

Эта специя содержит антиоксиданты, помогающие регулировать уровень сахара в крови и триглицеридов.

Корица также может помочь снизить аппетит.

8. Капсаицин:

Это вещество содержится в остром перце и имеет термогенный эффект, то есть ускоряет метаболизм и сжигает калории.

9. Камелия китайская:

Чай из этих листьев, более известный как зеленый чай, помогает уменьшить воспаление, ускорить метаболизм и сжечь жир на животе.

10. Женьшень:

Это растение может помочь бороться с ожирением, изменяя состав микробиот кишечника.

Женьшень помогает снизить уровень сахара в крови и улучшить инсулиновую чувствительность.

11. Мята:

Эта трава оказывает успокаивающий и спазмолитический эффект, а также помогает при пищеварительных расстройствах.

Мята может помочь уменьшить чувство голода и облегчить переедание.

12. Ашвагандха:

Это лекарственное растение помогает снизить уровень кортизола – гормона стресса, который может привести к набору веса.

13. Корень валерианы:

Это растение оказывает успокаивающий эффект и может помочь улучшить сон.

Хороший сон – это важное условие для похудения.

14. Масло черного тмина:

Это масло содержит много полезных веществ, помогающих улучшить пищеварение, укрепить иммунитет и уменьшить воспаление.

15. Конопляное масло:

Это масло содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые помогают активизировать эндоканабиноидную систему человека.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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