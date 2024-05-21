Утоляют аппетит и помогают похудеть: какие специи следует добавить к диетам
Похудение – это не только жесткие диеты и изнурительные тренировки. Это о том, чтобы сделать свой рацион более здоровым и сбалансированным.
И в этом вам помогут не только овощи и фрукты, но специи и травы. Об этом рассказала изданию Parade ведущий голливудский диетолог Гейли Помрой.
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Они не только сделают вашу пищу вкуснее, но и помогут:
- Угнетать аппетит
- Поддерживать пищеварение
- Ускорить метаболизм
- Уменьшить воспаление
- Вывести из организма лишнюю жидкость
1. Куркума:
Эта специя содержит куркумин, обладающий мощными противовоспалительными свойствами.
Исследования показали, что куркумин может помочь снизить жировые отложения и улучшить метаболизм.
2. Рутин:
Это вещество содержится во многих фруктах и овощах, таких как яблоки, цитрусовые и гречиха.
Рутин помогает организму лучше усваивать питательные вещества, что может привести к понижению веса.
3. Кверцетин:
Этот флавоноид также обладает противовоспалительными свойствами и может помочь подавлять аппетит.
Кверцетин содержится в луке, ягодах, зеленом чае и других продуктах.
4. Биофлавоноиды лимона:
Эти вещества помогают регулировать pH-баланс организма, что может способствовать похудению.
Больше биофлавоноидов можно получить из лимона, грейпфрута и апельсинов.
5. Рукола:
Эта зелень богата витаминами и минералами, а также помогает организму вырабатывать пищеварительные ферменты, улучшающие метаболизм углеводов.
6. Имбирь:
Этот корень известен своими противовоспалительными и обезболивающими свойствами.
Исследования показали, что имбирь может помочь ускорить метаболизм и сжечь жир.
7. Корица:
Эта специя содержит антиоксиданты, помогающие регулировать уровень сахара в крови и триглицеридов.
Корица также может помочь снизить аппетит.
8. Капсаицин:
Это вещество содержится в остром перце и имеет термогенный эффект, то есть ускоряет метаболизм и сжигает калории.
9. Камелия китайская:
Чай из этих листьев, более известный как зеленый чай, помогает уменьшить воспаление, ускорить метаболизм и сжечь жир на животе.
10. Женьшень:
Это растение может помочь бороться с ожирением, изменяя состав микробиот кишечника.
Женьшень помогает снизить уровень сахара в крови и улучшить инсулиновую чувствительность.
11. Мята:
Эта трава оказывает успокаивающий и спазмолитический эффект, а также помогает при пищеварительных расстройствах.
Мята может помочь уменьшить чувство голода и облегчить переедание.
12. Ашвагандха:
Это лекарственное растение помогает снизить уровень кортизола – гормона стресса, который может привести к набору веса.
13. Корень валерианы:
Это растение оказывает успокаивающий эффект и может помочь улучшить сон.
Хороший сон – это важное условие для похудения.
14. Масло черного тмина:
Это масло содержит много полезных веществ, помогающих улучшить пищеварение, укрепить иммунитет и уменьшить воспаление.
15. Конопляное масло:
Это масло содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые помогают активизировать эндоканабиноидную систему человека.
Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.
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