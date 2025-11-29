Унікальні знахідки: що виявили вчені у смітті людей епохи неоліту (фото)

Британські вчені з Йоркського університету детально дослідили побутові відходи людей кам’яної доби й дійшли несподіваного висновку: жителі неоліту (приблизно 6000–2500 роки до н.е.) свідомо тримали сміття поруч зі своїми оселями, а не виносили його в загальні звалища чи далеко в ліс.

Під час розкопок у Великобританії та Центральній Європі археологи виявили, що більшість керамічних уламків, крем’яних відщепів, кісток тварин та інших побутових решток лежали в спеціально відведених ямах або купах просто біля стін чи входу до жител. Іноді сміття навіть використовували як будівельний матеріал для підвищення рівня підлоги чи укріплення стін. Про результати дослідження пише Independent.

"Те, що ми вважали простим "звіриним" поводженням зі сміттям, насправді може свідчити про глибше розуміння відповідальності за власні відходи", — зазначає професорка Пенні Бікл, керівниця проєкту з кафедри археології Йоркського університету.

Читайте також: Зникло та відродилось: вчені оголосили сенсаційну інформацію про Червоне море

За її словами, є кілька можливих пояснень такої поведінки:

Відчуття власності та відповідальності На відміну від сучасного західного звичного "виніс контейнер — і забув", неолітичні люди могли вважати, що саме вони, а не хтось інший, мають дбати про свої відходи. Практична переробка Розбиті горщики, кістки та крем’яні відщепи часто повторно використовували — як наповнювач для підлоги, знаряддя чи навіть ритуальні предмети. Тримати "сировину" під рукою було логічно. Емоційна прив’язаність Деякі предмети могли мати сентиментальну цінність. "Ці речі несли в собі пам’ять про людей, які їх виготовили чи використовували. Викидати їх далеко означало б розірвати зв’язок з минулим", — коментує співавторка дослідження доктор Віндрола-Падрос з Кільського університету.

Таким чином, те, що сучасній людині здається антисанітарією, для неолітичних громад могло бути проявом дбайливого ставлення до ресурсів, почуттям відповідальності та навіть певною формою "домашньої переробки".

Дослідники вважають, що ці висновки змушують переглянути усталене уявлення про перших землеробів як про примітивних "сміттярів" і показують, наскільки складними й продуманими були їхні стосунки з речами та навколишнім середовищем.

Раніше ми розповідали, що в Антарктиді виявили понад 80 нових озер.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!