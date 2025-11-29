Уникальные находки: что обнаружили ученые в мусоре людей эпохи неолита (фото)

Британские ученые из Йоркского университета подробно исследовали бытовые отходы людей каменного века и пришли к неожиданному выводу: жители неолита (приблизительно 6000–2500 годы до н.э.) сознательно держали мусор рядом со своими жилищами, а не выносили его в далекое леса.

Во время раскопок в Великобритании и Центральной Европе археологи обнаружили, что большинство керамических обломков, кремневых отщепов, костей животных и других бытовых останков лежали в специально отведенных ямах или кучах прямо у стен или входа в жилища. Иногда мусор даже использовали в качестве строительного материала для повышения уровня пола или укрепления стен. О результатах исследования пишет Independent.

"То, что мы считали простым "звериным" обращением с мусором, действительно может свидетельствовать о более глубоком понимании ответственности за собственные отходы", — отмечает профессор Пенни Бикл, руководитель проекта с кафедры археологии Йоркского университета.

По ее словам, есть несколько возможных объяснений такого поведения:

Чувство собственности и ответственности В отличие от современного западного привычного "вынес контейнер — и забыл", неолитические люди могли считать, что именно они, а не кто-то другой, должны заботиться о своих отходах. Практическая переработка Разбитые горшки, кости и кремневые отщепы часто повторно использовали как наполнитель для пола, орудия или даже ритуальные предметы. Держать сырье под рукой было логично. Эмоциональная привязанность Некоторые предметы могли иметь сентиментальную ценность. Эти вещи несли в себе память о людях, которые их изготовили или использовали. Выбрасывать их далеко означало бы разорвать связь с прошлым", — комментирует соавтор исследования доктор Уиндрола-Падрос из Кильского университета.

Таким образом, то, что современному человеку кажется антисанитарией, для неолитических общин могло быть проявлением бережного отношения к ресурсам, чувством ответственности и даже определенной формой "домашней переработки".

Исследователи считают, что эти выводы заставляют пересмотреть устоявшееся представление о первых земледельцах как о примитивных "мусорщиках" и показывают, насколько сложными и продуманными были их отношения с вещами и окружающей средой.

