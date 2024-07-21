Померли під час сплячки: у США серед вулканічного попелу знайшли абсолютно новий вид стародавніх змій (фото)

Палеонтологи виявили абсолютно новий вид стародавньої змії, яка жила на території сучасного штату Вайомінг 38 мільйонів років тому. Цей унікальний вид, названий Hibernophis breithaupti, вирізняється тим, що він впадав у сплячку, подібно до деяких сучасних ссавців.

Скам'янілі останки чотирьох особин Hibernophis breithaupti знайшли скупчені разом у гібернакулумі - невеликому просторі, де тварини збиралися, щоб зігрітися протягом зими. Це свідчить про те, що цей вид був соціальним, що нетипово для рептилій, пише Newsweek.

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"Це справді незвичайно для рептилій", - говорить Майкл Колдуелл, професор палеонтології з Університету Альберти та один із співавторів дослідження. "З майже 15 000 видів рептилій, що живуть сьогодні, жоден з них не впадає в сплячку так, як це роблять підв'язкові змії".

Новий вид змій знайшли у США. Джерело: JASMINE CROGHAN Новий вид змій знайшли у США. Джерело: JASMINE CROGHAN

Новий вид змій знайшли у США. Джерело: JASMINE CROGHAN Новий вид змій знайшли у США. Джерело: JASMINE CROGHAN

Вчені вважають, що Hibernophis breithaupti, як і сучасні підв'язкові змії, збиралися в групи, щоб зберегти тепло в холодні місяці. Така поведінка могла допомогти їм пережити зиму.

На жаль, ці рептилії загинули у своєму барлозі під час повені, а потім були скам'янілі в вулканічному попелі. Їх скам'янілі останки збереглися на рідкісному рівні повноти, що дозволяє дослідникам детально вивчити їх анатомію та дізнатися більше про еволюцію боїдів - родини змій, до якої належать Hibernophis breithaupti, а також сучасні амазонські удави та чагарникові пітони.

"Ми дізнаємося трохи більше про еволюцію боїдів у широкому сенсі", - прокоментував Колдуелл. "Схоже, що вони, ймовірно, починалися як відносно невеликі змії, що цікаво".

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