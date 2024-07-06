Україну накрила пекельна спека: як допомогти кімнатним рослинам

Літо радує нас не лише сонцем та теплом, але й спекою, яка може бути виснажливою не лише для людей, але й для рослин. Щоб допомогти своїм зеленим друзям пережити цей період, важливо знати кілька простих правил.

Особливо уважно слідкуйте за рослинами в контейнерах, адже їх коріння та верхівки знаходяться ближче до гарячого повітря, що може призвести до "підсмаження". Найбільш вразливими до спеки є рослини з дрібною кореневою системою, однорічники та ті, що знаходяться у підвісних кошиках. Сукуленти, навпаки, добре переносять високі температури. Про це пише Als garden and home.

Як допомогти рослинам у спеку:

Збільшіть полив. В спекотні дні рослини втрачають більше води через випаровування, тому їм потрібен додатковий полив. Найкраще поливати їх рано вранці, коли температура повітря нижча. Не поливайте рослини в середині дня, адже вода буде швидко випаровуватися, а не вбиратися корінням.

Відкладіть підживлення. Під час спеки рослини не можуть ефективно поглинати поживні речовини з добрив, тому їх внесення може їм навіть зашкодити. Дочекайтеся, коли спека спаде, і поверніться до звичайного графіка підживлення.

Не обрізайте обгоріле листя. Обпалене сонцем листя захищає здорові частини рослини, тому не рекомендується його обрізати до кінця спекотного періоду.

Забезпечте тимчасову тінь. Якщо у вас немає можливості перемістити рослини в затінене місце, можна натягнути над ними сітку або встановити тент.

Замульчуйте ґрунт. Мульчування допоможе зберегти вологу в ґрунті та захистити коріння рослин від перегріву. Використовуйте для цього солому, компост, подрібнену кору або інші органічні матеріали.

Ознаки того, що рослина страждає від спеки:

В'янення: Якщо листя рослини в'яне навіть після рясного поливу, це може бути ознакою того, що вона перебуває в "точці постійного в'янення" і може не відновитися.

Якщо листя рослини в'яне навіть після рясного поливу, це може бути ознакою того, що вона перебуває в "точці постійного в'янення" і може не відновитися. Висихання листя: Якщо листя рослини стає коричневим і сухим, але стебла залишаються гнучкими та зеленими, то є шанс її врятувати.

Якщо листя рослини стає коричневим і сухим, але стебла залишаються гнучкими та зеленими, то є шанс її врятувати. Сонячні опіки: На листках рослини можуть з'явитися коричневі або жовті плями - це свідчення сонячних опіків.

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