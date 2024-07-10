Українські вчені розкрили секрети китів: чому вони закручують спіралі в океані

Науковці з України продемонстрували, як горбаті кити використовують бульбашкову сітку для полювання/

Ця інформація була опублікована на офіційній сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Цей тип поведінки китів біля поверхні води дозволяє їм збирати криль та рибу в одному місці, створюючи своєрідну пастку.

Зазвичай у такому полюванні бере участь група китів, яка може налічувати від кількох до двох десятків особин. Процес є досить складним і вимагає постійної комунікації та синхронізації між учасниками, що свідчить про високий рівень соціального інтелекту цих тварин.

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Зазвичай у групі є ватажок, який першим починає видувати бульбашки та створювати спіраль навколо зграї риби або криля. За ним слідують інші кити, щоб утримувати здобич у пастці та підштовхувати її до поверхні. Діаметр створеної ними сітки може варіюватися від кількох до 30 метрів.

Після цього один з китів подає звуковий сигнал годування, і всі інші одночасно пливуть вгору через центр спіралі, відкривши рот.

У цей момент тварини захоплюють у рот все на своєму шляху завдяки великим горловим складкам. Вони розширюються, дозволяючи набрати великий об’єм води, яку кити потім виштовхують через пластини вуса, а здобич споживають. Горбані також використовують свої довгі грудні плавці, спрямовуючи ними їжу до рота.

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Цікаво, що попри великий рот, кити можуть проковтнути лише обмежену кількість їжі через вузьку глотку, яка максимально розтягується до розміру кавуна.

Бульбашкове полювання китів вперше було задокументовано у 1929 році. Цей метод дозволяє їм швидко здобути велику кількість їжі.

Примітно, що цей спосіб полювання не є вродженим. Навички передаються від однієї особини до іншої, переважно від матері до дитинчати. Не всі популяції горбатих китів використовують цей метод.

В Антарктиці часто можна побачити бульбашкові сітки, оскільки горбаті кити припливають до холодних вод, щоб наїстися та накопичити жир. У сезон живлення вони можуть полювати понад 20 годин на добу.

До китових спіралей в океані часто злітаються птахи, такі як домініканські мартини, які намагаються вихопити здобич після полювання китів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що дослідники зафільмували годування дитинчати синього кита.

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