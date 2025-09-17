Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Космос вважається майже ідеальним вакуумом, тому там немає повітря, яке могло б переносити запахи так, як на Землі. Проте астронавти неодноразово відзначали, що після виходу у відкритий космос відчували специфічні аромати. Це пояснюють тим, що атомарний кисень на низькій орбіті може осідати на матеріалах скафандра й реагувати з повітрям у кабіні, створюючи запахи, схожі на метал або озон. Саме тому багато астронавтів описували "аромат космосу" як суміш підгорілого стейка, гарячого металу чи зварювальних газів. Під час місій "Аполлон" особливо запам’яталися запахи місячного пилу, який нагадував порох. Це пов’язують із хімічними зв’язками, що утворилися внаслідок ударів метеороїдів і починали активно реагувати при контакті з повітрям.

Дослідження небесних тіл дають ученим змогу робити припущення, якими можуть бути їхні запахи. Так, завдяки місії "Розетта" вдалося з’ясувати, що комета 67P пахне сумішшю тухлих яєць, аміаку, формальдегіду, мигдалю й навіть алкоголю. Марс, за аналізами, міг би мати легкий сірчаний відтінок, схожий на запах тухлих яєць, хоча дані свідчать, що в атмосфері ці гази присутні лише в мізерних кількостях. Титан, супутник Сатурна, з його озерами метану та етану, найімовірніше, нагадував би запах нафти чи бензину.

А в центрі Чумацького Шляху виявили органічні молекули, серед яких етилформіат — речовина з ароматом, подібним до малини й рому. Попри те, що у реальності ці запахи надто слабкі для людського сприйняття, саме вони допомагають ученим розкрити хімічний склад планет, супутників і космічних хмар, а отже — краще зрозуміти історію й еволюцію нашої Сонячної системи.

