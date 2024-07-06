Науковці з'ясували, яка рослина може рости на Марсі

Науковці знайшли рослину, яка може стати ключовою до колонізації Марсу. Дослідження свідчить про те, що мох Syntrichia caninervis, який зустрічається в пустелях, здатний виживати та рости в суворих умовах Червоної планети.

У журналі The Innovation опублікована стаття дослідників, в якій зазначається, що цей стійкий мох може витримувати наднизькі температури (до мінус 195,9°C) та високий рівень гамма-випромінювання (у 62 рази більший, ніж на Землі).

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Це робить його першим видом рослини, який успішно пройшов випробування на стійкість до умов іншої планети.

"Наше дослідження показує, що стійкість S. caninervis до навколишнього середовища перевершує стійкість деяких високостресостійких мікроорганізмів і тихоходок", - пишуть дослідники.

Таким чином S. caninervis є багатообіцяючим кандидатом-піонером рослини для колонізації позаземних середовищ, закладаючи основу для створення біологічно стійких середовищ існування людини за межами Землі.

Зазначається, що цей мох зустрічається в суворих умовах по всьому світу, від Тибету до Антарктиди. Він може витримувати тривалу дегідратацію та екстремальні перепади температур. Рослин має механізми захисту від шкідливого ультрафіолетового (УФ) випромінювання.

Дослідники планують продовжити вивчення S. caninervis, щоб краще зрозуміти його стійкість до марсіанських умов.

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