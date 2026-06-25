Вчені розкрили загадку малюнків у доісторичній печері у Франції: що дізнались (фото)

Вчені встановили вік чорних зображень у знаменитій доісторичній печері Фон-де-Гом на південному заході Франції: вони були створені приблизно 13 000–16 000 років тому. Це відкриття допомагає вирішити давню наукову загадку.

Про це пише Daily Galaxy. Довгий час дослідники не могли точно датувати наскельні малюнки в регіоні Дордонь, оскільки більшість чорних зображень виконані мінеральними пігментами, які не піддаються радіовуглецевому аналізу.

Нові дані, опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, змінили ситуацію. Науковці виявили, що частина малюнків у Фон-де-Гом містить пігменти на основі деревного вугілля, що дало змогу напряму визначити їхній вік. Ключем до відкриття стали два зображення поблизу перехрестя печери — бізон і так звана "маска", що нагадує людське обличчя. На поверхні збереглися мікроскопічні сліди чорного пігменту, які дозволили встановити його склад.

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За допомогою спектроскопії відбитого випромінювання вчені визначили, що малюнки виконані саме вугіллям, а не марганцевими мінералами. Це важливо, адже деревне вугілля містить органічний вуглець, який можна датувати методом радіовуглецевого аналізу. Після ідентифікації матеріалу дослідники відібрали мікроскопічні зразки з обережністю, щоб мінімізувати вплив на печеру, і провели датування.

Отримані результати віднесли обидва зображення до пізнього палеоліту: бізон був створений приблизно 13 461–13 162 роки до н. е., а "маска" — значно раніше, близько 16 000–15 300 років до н. е. Водночас один із зразків дав несподіваний результат: фрагмент із лівого ока "маски" показав вік близько 9 000 років, що суттєво відрізняється від інших даних.

Дослідники припускають, що причина полягає у забрудненні. За тисячоліття на поверхні печерних стін могли накопичуватися більш "молоді" вуглецеві домішки — з диму, вологи або контакту з людьми та довкіллям, що й вплинуло на результат аналізу.

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