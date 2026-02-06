Вчені розкрили таємниці найдовшої в світі підземної печери: чим унікальна (фото)

Найдовша підводна печерна система планети на певний час втратила свій рекордний статус, однак нові наукові дані підтвердили: мексиканська Окс-Бель-Ха знову офіційно визнана найдовшою підводною печерою у світі. Людство існує на Землі приблизно 300 тисяч років, але попри це знає про власну планету вражаюче мало — подекуди навіть менше, ніж про Місяць чи Марс.

Однією з головних причин є те, що близько двох третин поверхні Землі вкрито океанами. Дослідження, проведене у 2025 році, показало: візуально людство дослідило менш як 0,001% морського дна. Про це пише IFLScience.

Саме тому наша планета й досі приховує безліч несподіванок. Вулкани руйнують уявлення про стабільність суші, тектонічні плити ховаються на дні океанів, а деякі водоспади, здається, течуть угору. До таких див належить і гігантська мережа підводних печер, захована під водами поблизу півострова Юкатан на південному сході Мексики.

Сьогодні штат Кінтана-Роо на Юкатані є одним із найпопулярніших туристичних регіонів країни. Втім, як зазначають дослідники, іноземці звернули увагу на цей край лише у 1970-х роках. Тоді Мексиканська рада з туризму ініціювала масштабний проєкт, спрямований на перетворення майже недоторканої території на міжнародний курорт.

За словами дослідника підводних печер та інструктора з дайвінгу Крістофа Ле Майо, саме в Кінтана-Роо зосереджена величезна кількість підводних печерних систем. Більшість із них розташована в обмеженій зоні поблизу Тулума, Акумаля та Пуерто-Авентураса. Хоча ці печери мають спільне походження, кожна з них є унікальною.

Усі ці системи сформувалися внаслідок тривалого впливу кислотних дощових вод, які протягом еонів розчиняли вапняк і вимивали карбонат кальцію. Наприкінці останнього льодовикового періоду, коли рівень океану почав підніматися, печери були затоплені. Попри схожість процесів формування, кожна система, за словами Ле Майо, має власні геологічні риси та гідрологічні особливості, що робить їх окремими підводними світами.

Доступ до цих печер сьогодні можливий лише через природні карстові провали та вертикальні отвори в землі. Дістатися до них часто складно, а дослідження вимагає високого рівня підготовки та спеціального обладнання. Загалом під землею в Кінтана-Роо відомо понад 400 печер і печерних систем, і спочатку Окс-Бель-Ха не вважалася серед них чимось особливим.

Науковців спершу відлякували вузькі, заплутані й на вигляд не надто привабливі тунелі в зоні найзручнішого доступу. Після першого відкриття знадобилося близько двох років, перш ніж дослідники серйозно взялися за її вивчення. Спочатку довжину системи оцінювали в десятки кілометрів, згодом стало зрозуміло, що йдеться вже про сотні. Зрештою вчені дійшли висновку, що Окс-Бель-Ха є найдовшою підводною печерною системою на планеті.

Читайте також: Можуть жити до 200 років: науковці розкрили таємниці унікальних арктичних ссавців

У 2018 році ситуація тимчасово змінилася: спелеологи виявили з’єднання між печерою Сак Актун і системою Дос Ойос завдовжки 84 кілометри. Після цього саме Сак Актун отримала титул найдовшої. Однак лідерство тривало недовго. У 2023 році дослідники відкрили раніше невивчений сегмент Окс-Бель-Ха, що суттєво збільшило її протяжність.

У результаті загальна довжина підводної печерної системи Окс-Бель-Ха сягнула 524 кілометрів, що дозволило їй знову повернути собі статус найдовшої підводної печери у світі.

Раніше ми розповідали, що чекає планету в разі повного розлому Африканського континенту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!