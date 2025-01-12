Науковці розкрили таємницю утворення Великих озер Північної Америки

Великі озера Північної Америки виникли завдяки "гарячій точці", що діяла сотні мільйонів років тому. Сьогодні Кабо-Верде — острівна держава в центральній частині Атлантичного океану.

Однак 300 мільйонів років тому ця гаряча точка розташовувалася під територією, яка пізніше стане частиною Північної Америки, в епоху суперконтиненту Пангея. Про це пише News Week

Як пояснюють вчені, гаряча точка нагрівала й розтягувала земну кору, формуючи низини. Коли близько 20 тисяч років тому на цей регіон насунулися льодовики, вони додатково змінили ландшафт, залишивши западини, які згодом наповнилися талою водою. Сьогодні ці озера містять приблизно 20% усієї прісної води на планеті.

Автори дослідження підкреслюють: це відкриття демонструє, як глибинні процеси Землі, що тривають мільйони років, впливають на сучасну географію й екосистеми.

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Поєднання геологічних і льодовикових процесів, що тривали сотні мільйонів років, призвело до утворення Великих озер. Приблизно 300–200 мільйонів років тому гаряча точка Кабо-Верде, шлейф розпеченого матеріалу з мантії Землі, перебувала під територією, яка згодом стала регіоном Великих озер. Через нагрівання і розтягування літосфери, твердої зовнішньої оболонки Землі, утворилася низинна область.

Пізніше, під час останнього льодовикового періоду, льодовики, рухаючись по цих низинах, додатково поглиблювали й змінювали рельєф.

На відміну від гарячих точок, які створюють вулканічні острови, як-от Гаваї, гаряча точка Кабо-Верде мала менш помітний вплив. Це пояснюється стабільністю та товщиною літосфери північноамериканського континенту, яка запобігла вулканічній активності, але сприяла формуванню унікального рельєфу. У результаті саме льодовики завершили процес створення озер, що стали важливим джерелом прісної води у світі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чоловік виявив поблизу свого будинку рештки мастодонта льодовикового періоду.

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