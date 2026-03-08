Вчені розкрили таємницю Великого каньйону на дні океану (фото)

У новому дослідженні вчені змогли з’ясувати, які саме геологічні процеси призвели до утворення гігантського підводного каньйону довжиною близько 500 кілометрів на дні Атлантичного океану. Йдеться про комплекс Королівська западина, розташований приблизно за тисячу кілометрів від узбережжя Португалія.

Через свої масштабні розміри цю структуру часто називають "Великим каньйоном Атлантики". Дослідження, результати якого опублікували науковці, допомогло пояснити, які сили сформували цю величезну систему западин і басейнів. Про це пише Science Alert.

Раніше вчені висували різні гіпотези щодо походження цього підводного комплексу, який простягається приблизно на 500 км дном Атлантичний океан. Однією з найпоширеніших версій було припущення, що система утворилася внаслідок розриву океанічної кори.

Однак нове дослідження показало, що реальний процес формування був значно складнішим. Науковці використали сучасні геологічні дані та дійшли висновку, що ключову роль відіграло поєднання двох факторів: ослаблення земної кори під впливом тепла від мантійного плюму та сильного тиску, спричиненого тимчасовим кордоном між тектонічними плитами.

Співавтор дослідження, морський геолог Антьє Дюркефельден, зазначив, що раніше науковці вже припускали важливу роль рухів земної кори у формуванні цього підводного каньйону. Проте саме нове дослідження вперше детально пояснило, як саме відбувався цей процес.

Для вивчення структури каньйону команда застосувала високоточний гідролокатор, який дозволив створити детальну карту рельєфу морського дна. Крім того, дослідники зібрали зразки вулканічних порід у різних частинах западини. Подальший аналіз їхнього хімічного складу допоміг визначити вік порід і встановити їхнє геологічне походження.

Читайте також: На Івано-Франківщині знайшли трипільську фігурку бика віком 6000 років (фото)

Отримані результати показали, що:

формування каньйону відбувалося приблизно 37–24 мільйони років тому;

у цьому регіоні проходила межа між тектонічними плитами, вздовж якої відбувалося інтенсивне розтягнення та розтріскування земної кори.

Ймовірно, саме наявність мантійного плюму зробила цю ділянку кори більш ослабленою та "м’якою". Через це межа плит сформувалася саме тут, оскільки тріщини поширювалися шляхом найменшого опору.

Водночас тектонічні процеси в цій частині океану були недостатньо потужними, щоб утворити повноцінний серединно-океанічний хребет, подібний до Серединно-Атлантичний хребет. Пізніше межа тектонічних плит змістилася далі на південь — у напрямку Азорські острови. Після цього формування комплексу Королівської западини фактично припинилося.

Нагадаємо, в Ізраїлі знайшли древню печатку віком 2700 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!