Вчені розкрили сліди доісторичної присутності людини на території Саудівської Аравії

Археологи знайшли сотні загадкових кам’яних споруд на території Харрат Хайбар — великого лавового поля на північному заході Саудівської Аравії. Їхній вік сягає близько 9 тисяч років, що свідчить про давню присутність людини у цьому регіоні.

Про це повідомляє Daily Galaxy. Харрат Хайбар, відоме як "брами пекла" через численні вулканічні шрами та суворий пустельний ландшафт, виявилося результатом активної діяльності доісторичних людей. Супутникові дослідження показали: на цій території збереглися сліди примітивних поселень, складних кам’яних огорож, а також загадкових конструкцій, відомих як "пустельні змії" та "ворота".

Більшість споруд зведені з місцевого вулканічного каміння. На думку вчених, їх могли використовувати для спрямування та вилову тварин, що могло стати початком розвитку раннього тваринництва.

Особливу цікавість викликають так звані "ворота" — кам’яні стіни, розташовані на вулканічних куполах. Вони не нагадують житло, пастки чи поховання, тому їхнє призначення залишається загадкою. Професор Девід Кеннеді з Університету Західної Австралії вважає, що ці об’єкти можуть бути найдавнішими штучними спорудами Харрат Хайбар.

За словами дослідників, у часи неоліту ця територія була значно зеленішою й населеною групами людей та стадами тварин. Сьогодні ж родючий регіон перетворився на пустелю.

