Вчені проаналізували древні надписи у курганах Грузії: були вражені відкриттям (фото)

Археологи по-новому переосмислили загадкові різьблення, виявлені в давніх курганах на території Грузії, і припустили, що частина символів могла виконувати не лише ритуальну функцію, а й слугувати своєрідними "записами" про процес будівництва поховальних споруд. Дослідження допомогло краще зрозуміти життя спільнот середньої бронзової доби, які мешкали на Південному Кавказі приблизно 4000 років тому.

Про це пише Indian Defence Review. Об’єктом аналізу стали кургани в районі Зуртакеті, які вперше досліджували ще в середині XX століття. Під час розкопок там виявили сотні кам’яних плит із гравіюваннями, вмонтованих у стіни поховальних камер і проходів.

Новий аналіз архівних фотографій і креслень показав, що ці зображення є частиною масштабної традиції мегалітичного мистецтва, яка існувала в регіоні Південного Кавказу понад півтори тисячі років.

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Що зображували давні майстри На кам’яних плитах зафіксовано широкий спектр символів і зображень:

зигзагоподібні лінії, трикутники та спіралі;

геометричні сітчасті орнаменти;

фігури оленів та інших тварин;

схематичні зображення житлових споруд.

Науковці припускають, що ці мотиви мали символічне або ритуальне значення і були пов’язані з уявленнями людей бронзової доби про світ і загробне життя.

Давні "позначки" як можливі записи Окрему увагу дослідників привернули групи насічок, схожі на лічильні або облікові позначення. Археолог Леван Лосаберідзе вважає, що вони могли використовуватися для фіксації внеску окремих родин чи груп у будівництво курганів. У разі підтвердження цієї гіпотези знахідки можуть стати одним із найдавніших свідчень організованої колективної праці в регіоні.

Гравіювання пов’язують із культурою Тріалеті, що існувала приблизно між 2000 і 1700 роками до нашої ери та відома складними поховальними спорудами, а також високим рівнем обробки бронзи й дорогоцінних металів. Подібні мотиви також виявлено на території сучасних Вірменії та Азербайджану, що може свідчити про поширені спільні культурні традиції на Південному Кавказі.

Водночас дослідники наголошують, що висновки залишаються попередніми, оскільки значна частина первинних матеріалів розкопок була втрачена, а аналіз базується переважно на архівних фотографіях і замальовках.

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