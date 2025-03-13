Вчені передбачили глобальне вимирання Землі: коли прогнозується

Сучасні екологічні проблеми можуть спровокувати незворотні зміни у глобальній екосистемі, аж до масового вимирання живих організмів на планеті. І цей сценарій не є вигадкою — подібне вже траплялося в історії Землі.

Однією з наймасштабніших катастроф було пермсько-тріасове вимирання, відоме також як Велике вимирання. Близько 252 мільйонів років тому з лиця Землі зникло 96% морських видів і 70% наземних хребетних. Основною причиною катастрофи вважаються масивні вулканічні виверження, внаслідок яких в атмосферу потрапили колосальні об’єми вуглекислого газу — близько 100 тисяч мільярдів метричних тонн. Це призвело до різкого глобального потепління, знелюднення океанів через брак кисню та порушення вуглецевого балансу планети. Про це пише Interesting Engineering.

Команда науковців під керівництвом докторки Маури Брунетті з Женевського університету вивчала скам’янілі рештки рослин, зокрема спори, пилок і великі зразки, щоб відновити картину екосистем того часу. Їхні дослідження показали, що температура на планеті підскочила на 10 градусів Цельсія.

Щоб краще зрозуміти зміни клімату на межі пермського та тріасового періодів, учені створили карту давньої географії Землі й співставили викопні рослини з шістьма основними біомами, серед яких були тропічні, помірні та пустельні зони. Порівняння результатів із кліматичними моделями дозволило простежити, як змінювався клімат у різних регіонах планети.

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Виявилося, що в пізньому пермі панувала холодна погода, однак перехід до тріасу супроводжувався хаотичними коливаннями клімату, а згодом температура стабілізувалася на рівні, що на 10 градусів перевищував попередні значення. Внаслідок цього тропічні пустелі перетворилися на густі ліси, а помірна рослинність поширилася ближче до полюсів, витіснивши тундру. Саме ці глобальні кліматичні зміни стали основою для подальшого масового вимирання.

Такі різкі зміни демонструють, наскільки небезпечними є так звані кліматичні переломні точки. Докторка Брунетті застерігає: якщо сучасні викиди CO₂ не зменшити, людство може сягнути рівня, що спричинив пермське вимирання, менш ніж за три тисячі років — а саме до 2700 року, що, за історичними мірками, є надзвичайно коротким терміном.

Водночас науковці визнають, що існуючі дані все ще мають обмеження. Для отримання більш чіткої картини необхідні нові знахідки викопних решток і вдосконалення кліматичних моделей.

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