Вчені визначили найрозумнішу рибу в світі: відповідь вразить

Манта, представник хрящових риб роду Mobula, має найбільший мозок серед усіх океанічних риб. Ці гіганти мандрують океанами, долаючи величезні відстані в пошуках планктону.

Як зазначає IFLScience, спосіб життя мант вимагає добре розвинених навігаційних навичок і чуттів, а також здатності синхронізувати свою поведінку, щоб ефективніше знаходити їжу.

За даними OCEANA, мозок мант не лише значний за розміром, а й має високоорганізовані ділянки, відповідальні за комунікацію, розв’язання проблем і навчання. Це робить їх одними з найбільш розумних риб у світі.

Читайте також: Розміром з долоню: у Китаї знайшли кістки найменшого кота у світі, що жив 300 тисяч років тому (фото)

У 2016 році вчені провели тест із дзеркалом, щоб перевірити, чи здатні манти впізнати себе у відображенні. Риби не намагалися взаємодіяти з власним відображенням, але демонстрували незвичні й повторювані рухи, які можуть свідчити про перевірку на непередбачені обставини. Втім, щоб остаточно визначити рівень самосвідомості мант, потрібен додатковий тест із мітками.

Хоча манти мають найбільший мозок серед риб, це не обов’язково означає високий рівень інтелекту. Експертка з поведінки тварин Алесія Картер із Лондонського університетського коледжу наголошує, що інтелект – поняття багатогранне та складне для об’єктивної оцінки. Кожен вид адаптується до свого середовища по-своєму, і різні форми розумових здібностей допомагають тваринам виживати та процвітати у природі.

Нагадаємо, вчені зафільмували істоту, яка живе на Землі ще з часів динозаврів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!