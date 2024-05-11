Науковці визначили, яка порода котів живе найдовше

Вчені з Королівського ветеринарного коледжу в Лондоні дослідили тривалість життя різних порід кішок і дійшли висновку, що бурманська короткошерста кішка - справжня рекордсменка.

Згідно з їхнім дослідженням, ці елегантні кішки живуть в середньому 14 років, значно випереджаючи інші породи. На другому місці за тривалістю життя опинилися мейн-куни, регдолли та норвезькі лісові кішки (10 років), а на третьому - перські кішки (11 років), пише The Telegraph.

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Найкоротше життя, на жаль, у сфінксів та бенгальських кішок - лише 6,5 та 8,5 років відповідно.

Дослідження, проведене під керівництвом експерта з кішок доктора Дена О'Ніла, проаналізувало дані про 8 000 кішок, які померли між 2019 та 2021 роками.

Цікаво, що безпородні кішки, які складають близько 88% всіх кішок, живуть довше, ніж породисті.

Також дослідники виявили, що у самців кішок тривалість життя коротша, ніж у самок.

Що відомо про бурманську кішку

Виведено породу у Бірмі. Коти цієї породи за формами тіла нагадують сіамську. Бурманська порода виникла унаслідок схрещення котів породи вонг мау з сіамськими, що мають забарвлення шерсті сіл-пойнт.

Бурманська кішка. Джерело: zoobonus.ua/breed/burmanska Бурманська кішка. Джерело: zoobonus.ua/breed/burmanska

Бурманська кішка. Джерело: zoobonus.ua/breed/burmanska Бурманська кішка. Джерело: zoobonus.ua/breed/burmanska

Бурманська кішка. Джерело: zoobonus.ua/breed/burmanska Бурманська кішка. Джерело: zoobonus.ua/breed/burmanska

Ці коти середнього розміру з розвиненою мускулатурою. Бурманські коти мають тонке і коротке хутро, яке прилягає до тіла. Кольори шерсті можуть мати до 10 відтінків. Особливість окрасу – нижня частина тіла світліша за спину, перехід кольору плавний. Характер бурманської кішки ласкавий, вона постійно потребує уваги. Окрім того, коти цієї породи доволі галасливі.

Раніше фахівці назвали речі, які ненавидять коти, тож власникам пухнастих треба знати про це, аби не дратувати тварину.

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