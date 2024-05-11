Ученые определили, какая порода кошек живет дольше всего

Ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне исследовали продолжительность жизни разных пород кошек и пришли к выводу, что бурманская короткошерстная кошка – настоящая рекордсменка.

Согласно их исследованию эти элегантные кошки живут в среднем 14 лет, значительно опережая другие породы. На втором месте по продолжительности жизни оказались мейн-куны, регдоллы и норвежские лесные кошки (10 лет), а на третьем – персидские кошки (11 лет), пишет The Telegraph.

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Самая короткая жизнь, к сожалению, у сфинксов и бенгальских кошек – всего 6,5 и 8,5 лет соответственно.

Исследование, проведенное под руководством эксперта по кошкам доктора Дэна О'Нила, проанализировало данные о 8 000 кошках, умерших между 2019 и 2021 годами.

Интересно, что беспородные кошки, составляющие около 88% всех кошек, живут дольше, чем породистые.

Также исследователи обнаружили, что у самцов кошек продолжительность жизни короче, чем у самок.

Что известно о бурманской кошке

Выведена порода в Бирме. Кошки этой породы по формам тела напоминают сиамскую. Бурманская порода возникла вследствие скрещивания кошек породы вонг мау с сиамскими, имеющими окрас шерсти сел-пойнт.

Бурманская кошка. Источник: zoobonus.ua/breed/burmanska

Бурманская кошка. Источник: zoobonus.ua/breed/burmanska

Бурманская кошка. Источник: zoobonus.ua/breed/burmanska

Эти кошки среднего размера с развитой мускулатурой. Бурманские коты имеют тонкий и короткий мех, прилегающий к телу. Цвет шерсти может иметь до 10 оттенков. Особенность окраса – нижняя часть тела светлее спины, переход цвета плавный. Характер бурманской кошки ласков, она постоянно требует внимания. Кроме того, коты этой породы довольно шумные.

Раньше специалисты назвали вещи, которые ненавидят коты, поэтому владельцам пушистых нужно знать об этом, чтобы не раздражать животное.

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