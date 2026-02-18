Науковці виявили поблизу Сінгапуру затонулий корабель 16 століття (фото)
На дні моря неподалік від сучасного Сінгапуру археологи виявили добре збережене торговельне судно XIV століття, яке отримало назву "затонулий корабель Темасек". Це найдавніший відомий затонулий корабель у регіоні, що належить до періоду розквіту поселення Темасек — попередника сучасного Сінгапуру.
Про відкриття пише Discover Magazine. Під час підводних досліджень фахівці підняли близько 3,5 тонни керамічних уламків, серед яких траплялися й цілі вироби. Найбільш вражаючою частиною вантажу стала величезна кількість синьо-білої порцеляни династії Юань — понад 2350 фрагментів загальною вагою близько 136 кг. Аналіз збережених денець чаш показав, що на борту було щонайменше 300 таких посудин.
Вантаж не обмежувався лише синьо-білим фарфором. Майже половину становив селадон Лонгцюань — знаменита зелена глазурована кераміка, що була популярним експортним товаром у період Юань. Окрім того, на борту знайшли білу порцеляну з Дехуа, зелені глазуровані миски, ймовірно з Фуцзяня, та великі зберігальні глечики з Цізао. Таке розмаїття свідчить про те, що вантаж збирався не в одній майстерні, а в кількох провідних гончарних центрах південного Китаю.
Точне датування корабля вдалося встановити саме завдяки синьо-білій порцеляні. Цей тип посуду з’явився лише наприкінці 1320-х років, а перерви в роботі гончарних печей у 1350-х роках дозволили звузити період затоплення до 1340–1352 років. Жодних залишків дерев’яного корпусу не збереглося — через мілководдя та активну дію хвиль і морських організмів деревина швидко розклалася.
Виключно китайський характер вантажу вказує на те, що судно було китайською джонкою — великим дерев’яним торговельним кораблем, типовим для регіональної торгівлі того часу. Ймовірно, вантаж завантажили у великому порту на кшталт Цюаньчжоу, а кінцевим пунктом призначення був Темасек.
Цікаво, що у вантажі практично відсутні великі синьо-білі тарілки, які зазвичай експортували на ринки Індійського океану. Це підтверджує, що корабель не прямував далі на захід, а призначався саме для торгівлі в Південно-Східній Азії.
Знахідка унікальна ще й тим, що представляє собою єдину торговельну подорож, зафіксовану в часі. Уся кераміка вироблена та завантажена в короткий період, тому вона стає важливим хронологічним орієнтиром для ідентифікації порцеляни та селадону династії Юань, знайдених в інших місцях без чіткого контексту.
Поєднання вишукано декорованого фарфору та простих великих глечиків відображає реальний асортимент товарів, що проходили через Темасек: частина призначалася для заможних покупців, частина — для повсякденного вжитку.
Це відкриття дає фізичне підтвердження центральної ролі Темасеку в морських торговельних мережах XIV століття. Затонулий корабель зберіг чітку картину шляхів, виробничих центрів і комерційних зв’язків, які формували економіку Південно-Східної Азії в епоху династії Юань. Він став одним із найважливіших археологічних доказів активної торгівлі між Китаєм і регіоном до появи сучасного Сінгапуру.
