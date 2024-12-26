Вчені виявили у Туреччині точне місце легендарної битви Македонського проти персів

Історичне відкриття в Туреччині: вчені нарешті локалізували місце битви при Граніку, де Олександр Македонський здобув свою першу визначну перемогу над Персією. Це епохальне відкриття завершило багаторічні пошуки місця бою, який змінив хід світової історії.

Професор Рейхан Корпе присвятив 20 років пошукам місця цієї вирішальної битви, де загинуло 90 тисяч воїнів. Ключем до розгадки став ретельний аналіз маршруту армії Македонського. Дослідники відтворили шлях завойовника від села Озбек через Умурбей і Лапсеки до рівнини Біга. Про це пише Interesting Engineering.

Битва при Граніку, що відбулася в травні 334 року до нашої ери, стала поворотним моментом у протистоянні двох імперій. Олександр Македонський, попри застереження радників Дарія щодо переваги македонської піхоти, зустрівся з перською армією у відкритому бою. Ця перемога відкрила шлях до подальших завоювань, які простягнулися аж до Індії.

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Значення цієї битви важко переоцінити – вона не лише послабила могутню Перську імперію, але й започаткувала нову епоху в історії Стародавнього світу. Тепер турецька влада планує перетворити це місце на туристичний об'єкт в рамках "Культурного маршруту Олександра Великого", що дозволить відвідувачам доторкнутися до живої історії.

Це відкриття стало кульмінацією багатовікових пошуків і дозволить майбутнім поколінням краще зрозуміти одну з найважливіших подій античної історії.

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