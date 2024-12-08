Китайські вчені вигадали революційний гідрогель для захисту артефактів з дерева

Дослідники з Китаю розробили унікальний гідрогель, який може назавжди змінити підходи до реставрації морських артефактів. Проблема збереження дерев'яних артефактів, особливо тих, що тривалий час перебували в морській воді, завжди була надзвичайно складною. Агресивне середовище - висока концентрація солі, активність мікроорганізмів та грибків - буквально руйнує історичні знахідки.

Традиційні методи реставрації мають суттєві обмеження. Тривала сублімаційна сушка, заміна води на полімери або вуглекислий газ часто призводять до пошкодження структури деревини, роблячи артефакти крихкими та деформованими. Про це пише InterestingEngineering.

Принципово новий гідрогель поєднує відразу кілька унікальних властивостей. Його складові - бікарбонат калію, нітрат срібла та альгінат натрію (отриманий з бурих водоростей) - створюють надзвичайно ефективний консервант.

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Вчені провели випробування на 800-річній деревині з китайського корабля Nanhai One, який затонув біля південного узбережжя країни. Експеримент показав вражаючі результати: гідрогель не лише зупиняє руйнівні процеси, а й поступово розчиняється, не пошкоджуючи артефакт.

Ключові переваги нового методу:

Нейтралізація кислот на глибину до 1 см

Збереження клітинної структури деревини

Антибактеріальний захист

Поступове самостійне розчинення без додаткового втручання

Різні концентрації нітрату срібла дозволяють точно контролювати процес консервації. Гелі з нижчою концентрацією діють швидше, але менш тривало, а з вищою - забезпечують тривалий захист.

Дослідники впевнені, що їхня розробка може стати проривом у справі порятунку культурної спадщини. Гідрогель не лише зберігає артефакти, а й мінімізує ризики пошкодження під час реставрації.

Наступні кроки вчених - масштабні випробування та адаптація технології для музейних колекцій та archaeological знахідок.

Цей винахід яскраво демонструє, як сучасні наукові технології можуть допомогти зберегти найцінніші свідчення нашої історії.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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