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Китайские ученые придумали революционный гидрогель для защиты артефактов из дерева

Цихоцкая Мария

Китайские ученые придумали революционный гидрогель для защиты артефактов из дерева
Традиционные методы реставрации имеют существенные ограничения

Исследователи из Китая разработали уникальный гидрогель, который может навсегда изменить подходы к реставрации морских артефактов. грибков - буквально разрушает исторические находки.

Традиционные методы реставрации обладают существенными ограничениями.

Принципиально новый гидрогель сочетает сразу несколько уникальных свойств.

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Ученые провели испытания на 800-летней древесине с китайского корабля Nanhai One, который затонул у южного побережья страны.

Ключевые преимущества нового метода:

  • Нейтрализация кислот на глубину до 1 см
  • Сохранение клеточной структуры древесины
  • Антибактериальная защита
  • Постепенное самостоятельное растворение без дополнительного вмешательства

Различные концентрации нитрата серебра позволяют точно контролировать процесс консервации. Гели с более низкой концентрацией действуют быстрее, но менее продолжительно, а с более высокой – обеспечивают длительную защиту.

Исследователи уверены, что их разработка может стать прорывом в деле спасения культурного наследия.

Следующие шаги ученых – масштабные испытания и адаптация технологии для музейных коллекций и archaeological находок.

Настоящее изобретение ярко показывает, как современные научные технологии могут помочь сохранить самые ценные свидетельства нашей истории.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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