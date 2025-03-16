Вчені виявили у Камбоджі унікальну статую Будди: чим цікава

Археологи в Камбоджі зробили несподіване відкриття в стародавньому храмовому комплексі Ангкор. Під час розкопок у Та Пром вони знайшли торс статуї Будди, який, ймовірно, належить до тієї самої скульптури, голову якої виявили ще майже сто років тому на тому ж місці.

Як пише The Washington Times, знахідка датується XII або XIII століттям. Торс висотою 1,16 метра виявили минулого місяця команда камбоджійських і індійських дослідників. Археологиня Нет Саймон розповіла, що разом із ним знайшли ще 29 фрагментів, які можуть бути частинами тієї ж статуї. За її словами, стиль виконання відповідає мистецтву Байон, пов’язаному з однойменним храмом у Ангкорі.

"Ми були приємно здивовані цією знахідкою, адже до цього знаходили лише дрібні уламки", — поділилася Саймон. Вона звернула увагу на витончені деталі статуї — різьблені прикраси, халат, пояс і незвичайне положення лівої руки, яка притиснута до грудей. Такий жест рідко зустрічається в кхмерському мистецтві.

Цікаво, що голову цієї статуї виявили ще у 1927 році, під час французької колоніальної епохи. Зараз вона зберігається в Національному музеї Камбоджі у Пномпені. Торс знайшли всього за 50 метрів від місця, де була знайдена голова. Сучасне електронне сканування підтвердило, що ці частини справді належать одній і тій самій скульптурі.

На думку Саймон, тепер можна практично повністю відновити статую, оскільки бракує лише правої руки. Команда археологів уже звернулася до міністерства культури Камбоджі з проханням дозволити об’єднати голову і торс для подальшого показу громадськості.

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Ангкор — один із найбільших і найважливіших археологічних комплексів у Південно-Східній Азії. Його територія охоплює понад 400 квадратних кілометрів, де збереглися руїни столичних міст камбоджійських імперій IX-XV століть. Щороку цей історичний об’єкт приваблює безліч туристів: у 2024 році Ангкор відвідали близько мільйона іноземних гостей.

Як наголошують в Управлінні Апсари, мета розкопок у Та Пром полягає в збереженні й систематизації артефактів, розкиданих по території храму. Це є частиною масштабних зусиль зі збереження культурної спадщини Камбоджі. Саймон зізналася, що сподівається на успішне об’єднання частин статуї після майже столітнього розділення.

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