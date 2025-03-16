Ученые обнаружили в Камбодже уникальную статую Будды: чем интересна

Археологи в Камбодже совершили неожиданное открытие в древнем храмовом комплексе Ангкор. Во время раскопок в Та Пром они нашли торс статуи Будды, который, вероятно, принадлежит к той же скульптуре, голову которой обнаружили еще сто лет назад на том же месте.

Как пишет The Washington Times, находка датируется XII или XIII веком. Торс высотой 1,16 метра обнаружили в прошлом месяце команда камбоджийских и индийских исследователей. Археологиня Нет Саймон рассказала, что вместе с ним обнаружили еще 29 фрагментов, которые могут быть частями той же статуи. По ее словам, стиль исполнения соответствует искусству Байон, связанному с одноименным храмом в Ангкоре.

"Мы были приятно удивлены этой находкой, ведь до этого находили лишь мелкие обломки", - поделилась Саймон. Она обратила внимание на изящные детали статуи – резные украшения, халат, пояс и необычное положение левой руки, прижатой к груди. Такой жест редко встречается в кхмерском искусстве.

Интересно, что глава этой статуи была обнаружена еще в 1927 году, во время французской колониальной эпохи. Сейчас она хранится в Национальном музее Камбоджи в Пномпене. Торс нашли всего в 50 метрах от места, где была найдена голова. Современное электронное сканирование подтвердило, что эти части действительно принадлежат одной и той же скульптуре.

По мнению Саймона, теперь можно практически полностью восстановить статую, поскольку не хватает только правой руки. Команда археологов уже обратилась в министерство культуры Камбоджи с просьбой разрешить объединить голову и торс для дальнейшего показа общественности.

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Ангкор - один из самых больших и важнейших археологических комплексов в Юго-Восточной Азии. Его территория включает более 400 квадратных километров, где сохранились руины столичных городов камбоджийских империй IX-XV веков. Каждый год этот исторический объект привлекает множество туристов: в 2024 году Ангкор посетили около миллиона иностранных гостей.

Как отмечают в Управлении Апсары, цель раскопок в Та Пром состоит в сохранении и систематизации артефактов, разбросанных по территории храма. Это часть масштабных усилий по сохранению культурного наследия Камбоджи. Саймон призналась, что надеется на успешное объединение частей статуи после почти столетнего разделения.

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