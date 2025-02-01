Вчені виявили супермасивні чорні діри у космосі: у тисячі разів більші за звичайні

Гігантські чорні діри існували вже через мільярд років після Великого вибуху. Космічний телескоп Вебба виявив у ранньому Всесвіті надмасивні чорні діри, що знаходяться в центрах галактик і мають аномально велику масу. За останніми даними, їхня маса може досягати 10% від маси всієї галактики, що приблизно в тисячу разів більше, ніж передбачають моделі.

Як повідомляє видання Live Science, телескоп Вебба зафіксував чорні діри, чия маса в мільйони разів перевищує масу Сонця, хоча згідно з розрахунками, подібні об’єкти мали б формуватися набагато довше — не менше мільярда років. Однак астрономи з’ясували, що ці чорні діри в малих галактиках почали рости значно раніше, ніж вважалося раніше. Такі галактики, які на знімках телескопа виглядають як червоні точки, існували вже через 1,5 мільярда років після Великого вибуху, що ставить під сумнів деякі сучасні теорії еволюції Всесвіту.

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Червоний відтінок цих галактик пояснюється інтенсивним випромінюванням з акреційного диска чорної діри — розпеченої хмари газу і пилу, яку вона поглинає. Це випромінювання настільки яскраве, що може переважати над світлом усіх зірок у галактиці, роблячи її помітно червоною.

Дослідники дійшли висновку, що надмасивні чорні діри можуть активно рости навіть у порівняно невеликих галактиках. Хоча точні механізми цього явища ще залишаються нез’ясованими, вчені припускають, що воно може бути наслідком швидкого поглинання матерії в ранньому Всесвіті. Ймовірно, висока щільність газу сприяла більш компактному розташуванню зірок, і після їхнього колапсу утворювалися чорні діри, які поступово зливалися, формуючи ще масивніші об’єкти. Це відкриття може змінити розуміння того, як розвивалися чорні діри та галактики на ранніх етапах існування Всесвіту.

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