Вчені виявили на дні Тихого океану унікальну знахідку віком 10 мільйонів років: про що йдеться

Дослідники зафіксували значне зростання рівня берилію-10 (¹⁰Be) у зразках морського дна Тихого океану. Це відкриття може стати важливим інструментом для вивчення минулого Землі.

За словами вчених, берилій-10 може слугувати своєрідним "глобальним часовим маркером", допомагаючи точніше синхронізувати геологічні записи, що охоплюють мільйони років. Наприклад, археологічні знахідки – кістки чи залишки деревини – можуть бути точніше датовані завдяки цьому методу. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Фізик Домінік Колль із Центру Гельмгольца Дрезден-Россендорф (HZDR) пояснив, що радіовуглецевий аналіз обмежується об’єктами віком до 50 000 років. Для більш давніх зразків необхідно використовувати ізотопи, такі як космогенний берилій-10.

Цей рідкісний радіоактивний ізотоп утворюється у верхніх шарах атмосфери, коли космічні промені взаємодіють з киснем та азотом. Згодом берилій-10 випадає з опадами та накопичується в океанічних відкладах. Завдяки періоду напіврозпаду у 1,4 мільйона років він дозволяє простежити події десятки мільйонів років тому.

Команда Колля проаналізувала залізомарганцеві кірки, підняті з кількох кілометрів глибини в Тихому океані. Ці утворення містять сліди змін у довкіллі, що накопичувалися мільйонами років.

Результати дослідження виявилися несподіваними.

"Приблизно на глибині, що відповідає 10 мільйонам років, ми зафіксували майже вдвічі більше 10Be, ніж очікували. Це вказує на раніше невідому аномалію", – зазначив Колль.

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Що могло спричинити сплеск берилію-10

Науковці розглядають два можливих пояснення:

Зміни в океанічних течіях. Близько 10–12 мільйонів років тому циркуляція водних мас біля Антарктиди зазнала значних змін, що могло призвести до нерівномірного розподілу 10Be по планеті та його локального накопичення в Тихому океані. Астрофізична подія. Підвищена інтенсивність космічного випромінювання у той період могла збільшити виробництво берилію-10 у земній атмосфері.

Для визначення справжньої причини науковці планують подальші дослідження. Якщо подібні аномалії будуть знайдені по всій Землі, це підтвердить астрофізичну гіпотезу. Якщо ж їхня локалізація буде обмеженою, головним фактором, імовірно, залишиться зміна океанічної циркуляції.

Незалежно від походження цієї аномалії, вона може суттєво вплинути на методи геологічного датування.

"На сьогодні не існує космогенних часових маркерів для періодів, що охоплюють мільйони років. Однак відкритий нами феномен може змінити ситуацію", – підсумував Колль.

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