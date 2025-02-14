Ученые обнаружили на дне Тихого океана уникальную находку в возрасте 10 миллионов лет: о чем идет речь

Исследователи зафиксировали значительный рост уровня бериллия-10 (¹⁰Be) в образцах морского дна Тихого океана. Это открытие может стать важным инструментом изучения прошлого Земли.

По словам ученых, бериллий-10 может служить своеобразным "глобальным временным маркером", помогая более точно синхронизировать геологические записи, охватывающие миллионы лет. Например, археологические находки – кости или остатки древесины – могут быть точнее датированы благодаря этому методу. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Физик Доминик Колль из Центра Гельмгольца Дрезден-Россендорф (HZDR) объяснил, что радиоуглеродный анализ ограничивается объектами до 50 000 лет. Для более давних образцов необходимо использовать изотопы, такие как космогенный бериллий-10.

Этот редкий радиоактивный изотоп образуется в верхних слоях атмосферы, когда космические лучи взаимодействуют с кислородом и азотом. Впоследствии бериллий-10 выпадает с осадками и скапливается в океанических отложениях. Благодаря периоду полураспада в 1,4 миллиона лет, он позволяет проследить события десятки миллионов лет назад.

Команда Колля проанализировала железомарганцевые корки, приподнятые с нескольких километров глубины в Тихом океане. Эти образования содержат следы изменений в окружающей среде, которые накапливались миллионами лет.

Результаты исследования оказались неожиданными.

"Приблизительно на глубине, соответствующей 10 миллионам лет, мы зафиксировали почти вдвое больше 10Be, чем ожидали. Это указывает на ранее неизвестную аномалию", - отметил Колль.

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Что могло вызвать всплеск бериллия-10

Ученые рассматривают два возможных объяснения:

Изменения в океанических течениях. Около 10–12 миллионов лет назад циркуляция водных масс на территории Антарктиды претерпела значительные изменения, что могло привести к неравномерному распределению 10Be по планете и его локальному накоплению в Тихом океане. Астрофизическое событие. Повышенная интенсивность космического излучения в этот период могла увеличить производство бериллия-10 в земной атмосфере.

Для определения подлинной причины ученые планируют дальнейшие исследования. Если подобные аномалии будут найдены по всей Земле, это подтвердит астрофизическую гипотезу. Если же их локализация будет ограничена, главным фактором, вероятно, останется изменение океанической циркуляции.

Независимо от происхождения этой аномалии она может существенно повлиять на методы геологической датировки.

"На сегодняшний день не существует космогенных временных маркеров для периодов, охватывающих миллионы лет. Однако открытый нами феномен может изменить ситуацию", - подытожил Колль.

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