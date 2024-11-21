Вчені виявили інгредієнти галюциногенної суміші у 2200-річній єгипетській вазі

Нещодавно вчені зробили сенсаційне відкриття, пов'язане з містичними ритуалами Стародавнього Єгипту. Науковці виявили унікальну вазу, яка може бути доказом давнього галюциногенного обряду, пов'язаного з міфологічною оповіддю про бога Беса.

Детальне дослідження 2200-річної археологічної знахідки розкрило захоплюючі деталі. Хімічний аналіз органічних залишків всередині посудини виявив складну суміш унікальних рослинних інгредієнтів з потужними психоактивними властивостями. Серед них - дика рута, єгипетський лотос, рослини роду Cleome, а також насіння кунжуту, кедрові горіхи, солодка та виноград. Про це повыдомляэться у статті, опублікованій у журналі Scientific Reports.

Науковці припускають, що ця специфічна композиція могла використовуватися під час містичного ритуалу, пов'язаного з відомим єгипетським міфом про заспокоєння богині неба Хатхор. За стародавньою легендою, бог Бес зміг заспокоїти розгнівану богиню, напоївши її особливим напоєм, який занурював її в глибокий сон.

Додаткові дослідження виявили сліди людських біологічних рідин, що може вказувати на безпосереднє вживання цієї суміші учасниками ритуалу. Вчені використали найсучасніші методи дослідження, включаючи витяг стародавньої ДНК та інфрачервону спектроскопію.

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Контекст використання такого напою був пов'язаний з культом Беса - божества, яке опікувалося дітонародженням та мало репутацію покровителя вагітних жінок. У греко-римський період існувала практика відвідування спеціальних приміщень, де жінки могли отримати пророцтва щодо перебігу вагітності.

Вчені висловлюють припущення, що галюциногенний напій міг слугувати інструментом для отримання містичних видінь та пророцтв. Жінки, які перебували в небезпечний період вагітності, зверталися до оракулів, сподіваючись отримати зцілення.

Унікальна археологічна знахідка, яка нині перебуває в Художньому музеї Тампи, була придбана 1984 року у приватного колекціонера. Її походження залишається невстановленим, що додає містичності цій історії та підвищує науковий інтерес дослідників.

Це відкриття проливає додаткове світло на складні релігійні практики Стародавнього Єгипту, демонструючи глибину та багатогранність духовного життя стародавньої цивілізації.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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