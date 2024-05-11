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Здоров'я

Вчені назвали топ 15 найкорисніших морепродуктів

Ігор Романько

Які морепродукти найкорисніші для здоров'я
Які морепродукти найкорисніші для здоров'я. Джерело: volyn.com.ua

Морепродукти – це не лише смачна їжа, але й джерело незамінних поживних речовин, яких часто не вистачає в раціоні людини.

Морепродукти багаті такими поживними речовинами, як білок, B12, залізо, селен, цинк і вітамін D, яких, як правило, не вистачає в раціоні людини, пише видання Health.

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Які ж морепродукти варто додати до свого меню?

1. Сардини:

  • Багаті на білок, залізо, вітамін Е, селен, B12 і кальцій.
  • Містять багато омега-3 жирних кислот EPA і DHA, які мають протизапальну дію.
  • Дослідження показують, що регулярне вживання сардин може знизити ризик розвитку раку товстої кишки і хвороб серця.

2. Скумбрія:

  • Містить B12 і селен, які важливі для виробництва еритроцитів, неврологічної функції, метаболізму і синтезу ДНК.
  • Джерело магнію, необхідного для роботи нервів, синтезу ДНК, регулювання рівня цукру в крові та кров'яного тиску, реакції на стрес і здоров'я кісток.

3. Оселедець:

  • Багатий на омега-3, вітамін Е, вітамін D, B12, селен, йод, кальцій і залізо.

4. Молюски:

  • Містять мало ртуті та багато вітамінів B12, цинку і селену.
  • Дослідження показують, що молюски багаті на вітамін Е, вітамін D і B12, а також на такі мінерали, як селен, йод, кальцій і залізо.

5. Форель:

  • Жирна риба, що містить омега-3 жирні кислоти і жиророзчинні вітаміни, такі як вітамін D.
  • 3-унцієва порція вареної форелі містить 81% добової потреби в вітаміні D.
  • Форель також містить білок, цинк, селен і B12.

6. Устриці:

  • Багаті на білок, омега-3 жирні кислоти, B12, селен, цинк і мідь.
  • 100-грамова порція устриць покриває понад 100% добової потреби в B12, цинку і міді та понад 50% потреби в селені.
  • Устриці також багаті на залізо, що робить їх гарним вибором для людей із підвищеними потребами в залізі.
  • В устрицях мало калорій, але багато білка.

7. Лосось:

  • Чудове джерело поживних речовин: 154-грамова порція дикого лосося містить 21%, 85%, 131%, 196% і DV калію, B6, селену і B12, відповідно.
  • Містить 39 грамів білка.
  • Лосось багатий на омега-3 жирні кислоти DHA і EPA, а також потужний антиоксидант астаксантин.

8. Креветки:

  • Містять астаксантин, який має клітинно-захисні властивості.
  • Креветки також багаті на B12, селен, цинк і білок.

9. Крабове м'ясо:

  • Багате на вітаміни групи В, селен і цинк.
  • Порція з 3 унцій вареного краба покриває 29% добової потреби в цинку.
  • Крабове м'ясо також є гарним джерелом жирів омега-3.

10. Лобстер:

  • Містить білок, вітаміни, мінерали та корисні жири.
  • Порція вареного лобстера вагою 3 унції містить понад 16 грамів білка.
  • Лобстер також багатий на B12, мідь і селен.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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