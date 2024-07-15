Науковці назвали справжнє 'місто акул' та пояснили, чому саме воно стало епіцентром нападів

Хоча Австралія має репутацію "найгарячішої" точки для нападів акул, торік більше половини підтверджених випадків сталися в інших місцях. Більше того, у 2024 році дослідники відзначили ще більшу активність акул, особливо біля узбережжя США.

Про це повідомляє Daily Mail.

Останнім часом зростає кількість повідомлень про напади акул у Флориді, Техасі, Нью-Йорку та Каліфорнії. Це змушує багатьох задуматися, чи не стали акули активнішими й агресивнішими поблизу американських берегів, і з чим це може бути пов'язано.

Деякі фахівці вважають, що надмірна агресивність акул може бути пов'язана з зростанням кількості човнів на батарейному живленні. Інші ж припускають, що поведінка хижаків змінилася через глобальне потепління і підвищення рівня моря, що, ймовірно, впливає на їхню активність.

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Також вчені вважають, що частіші напади акул можуть бути наслідком збільшення кількості риби, що мігрує до узбережжя, та зміни умов навколишнього середовища через зусилля з очищення океану. Деякі експерти вважають, що природоохоронні заходи могли змінити поведінку акул, змушуючи їх запливати ближче до берегів, куди раніше вони не підпливали через сильне забруднення.

За словами експерта з акул з Університету Стоуні-Брук на Лонг-Айленді, спостереження акул так близько до узбережжя є надзвичайно незвичайним і, ймовірно, свідчить про те, що стан навколишнього середовища покращився.

Професори Олівер Шиплі та Майкл Фріс з Школи морських і атмосферних наук у Стоуні-Брук зазначають, що неможливо однозначно визначити одну причину, яка вплинула на зміну поведінки хижаків. Вчені наголошують, що збільшення кількості нападів не можна пояснити простою "причинно-наслідковою схемою". Шиплі підкреслює, що ситуація є надзвичайно складною, і тому пояснювати поведінку акул окремими подіями не варто.

Дослідники визнають, що зростання кількості нападів акул у США може бути пов'язане з потеплінням океану, міграцією риб ближче до берега, очищенням або забрудненням вод. Однак вони також підкреслюють, що зустрічі з акулами можуть бути абсолютно випадковими і не означають, що поведінка хижаків стала агресивнішою.

Вчені зазначають, що необхідні додаткові дослідження та спостереження, щоб проаналізувати і пояснити зміну поведінки акул.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як дослідники зафільмували годування дитинчати синього кита.

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