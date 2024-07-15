Ученые назвали настоящий 'город акул' и объяснили, почему именно он стал эпицентром нападений

Хотя Австралия имеет репутацию "горячей" точки для нападений акул, в прошлом году более половины подтвержденных случаев произошли в других местах. Более того, в 2024 году исследователи отметили еще большую активность акул, особенно у побережья США.

Об этом сообщает Daily Mail.

В последнее время растет количество сообщений о нападениях акул во Флориде, Техасе, Нью-Йорке и Калифорнии. Это заставляет многих задуматься, не стали ли акулы более активными и агрессивными вблизи американских берегов, и с чем это может быть связано.

Некоторые специалисты считают, что чрезмерная агрессивность акул может быть связана с ростом количества лодок на батарее. Другие предполагают, что поведение хищников изменилось из-за глобального потепления и повышения уровня моря, что, вероятно, влияет на их активность.

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Также ученые считают, что более частые приступы акул могут быть следствием увеличения количества мигрирующих к побережью рыбы и изменения условий окружающей среды из-за усилий по очистке океана. Некоторые эксперты считают, что природоохранные мероприятия могли изменить поведение акул, заставляя их заплывать поближе к берегам, куда раньше они не подплывали из-за сильного загрязнения.

По словам эксперта по акулам из Университета Стоуни-Брук на Лонг-Айленде, наблюдение акул так близко к побережью чрезвычайно необычно и, вероятно, свидетельствует о том, что состояние окружающей среды улучшилось.

Профессора Оливер Шипли и Майкл Фрис из Школы морских и атмосферных наук в Стоуни-Брук отмечают, что невозможно однозначно определить одну причину, повлиявшую на изменение поведения хищников. Ученые отмечают, что увеличение количества приступов нельзя объяснить простой "причинно-следственной схемой". Шипли подчеркивает, что ситуация чрезвычайно сложна, и поэтому объяснять поведение акул отдельными событиями не стоит.

Исследователи признают, что рост количества приступов акул в США может быть связан с потеплением океана, миграцией рыб ближе к берегу, очисткой или загрязнением вод. Однако они также подчеркивают, что встречи с акулами могут быть совершенно случайными и не означают, что поведение хищников стало более агрессивным.

Ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования и наблюдения для анализа и объяснения изменения поведения акул.

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