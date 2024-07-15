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Науковці назвали справжнє "місто акул" та пояснили, чому саме воно стало епіцентром нападів

Анастасія Крищук

Науковці назвали справжнє 'місто акул' та пояснили, чому саме воно стало епіцентром нападів
Названо ''світову столицю нападів акул''. Джерело: Freepik

Хоча Австралія має репутацію "найгарячішої" точки для нападів акул, торік більше половини підтверджених випадків сталися в інших місцях. Більше того, у 2024 році дослідники відзначили ще більшу активність акул, особливо біля узбережжя США.

Про це повідомляє Daily Mail.

Останнім часом зростає кількість повідомлень про напади акул у Флориді, Техасі, Нью-Йорку та Каліфорнії. Це змушує багатьох задуматися, чи не стали акули активнішими й агресивнішими поблизу американських берегів, і з чим це може бути пов'язано.

Деякі фахівці вважають, що надмірна агресивність акул може бути пов'язана з зростанням кількості човнів на батарейному живленні. Інші ж припускають, що поведінка хижаків змінилася через глобальне потепління і підвищення рівня моря, що, ймовірно, впливає на їхню активність.

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Також вчені вважають, що частіші напади акул можуть бути наслідком збільшення кількості риби, що мігрує до узбережжя, та зміни умов навколишнього середовища через зусилля з очищення океану. Деякі експерти вважають, що природоохоронні заходи могли змінити поведінку акул, змушуючи їх запливати ближче до берегів, куди раніше вони не підпливали через сильне забруднення.

За словами експерта з акул з Університету Стоуні-Брук на Лонг-Айленді, спостереження акул так близько до узбережжя є надзвичайно незвичайним і, ймовірно, свідчить про те, що стан навколишнього середовища покращився.

Професори Олівер Шиплі та Майкл Фріс з Школи морських і атмосферних наук у Стоуні-Брук зазначають, що неможливо однозначно визначити одну причину, яка вплинула на зміну поведінки хижаків. Вчені наголошують, що збільшення кількості нападів не можна пояснити простою "причинно-наслідковою схемою". Шиплі підкреслює, що ситуація є надзвичайно складною, і тому пояснювати поведінку акул окремими подіями не варто.

Дослідники визнають, що зростання кількості нападів акул у США може бути пов'язане з потеплінням океану, міграцією риб ближче до берега, очищенням або забрудненням вод. Однак вони також підкреслюють, що зустрічі з акулами можуть бути абсолютно випадковими і не означають, що поведінка хижаків стала агресивнішою.

Вчені зазначають, що необхідні додаткові дослідження та спостереження, щоб проаналізувати і пояснити зміну поведінки акул.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як дослідники зафільмували годування дитинчати синього кита.

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