Вчені знайшли в Італії скамʼяніле перо стародавнього стервʼятника: чим унікальне

Науковці нарешті з'ясували, як пір'я 30-тисячолітнього білоголового сипа зберегло неймовірний рівень деталізації. Унікальна скам'янілість, виявлена ще у 1889 році поблизу Риму в вулканічному комплексі Коллі Альбані, демонструє навіть найтонші елементи пір'я крил та повік.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Geology, ключем до розгадки стали мікроскопічні кремнієві кристали - цеоліти. Вони утворилися внаслідок поховання останків птаха в попелі вулканічного виверження. Про це пише Live Science.

"Це перший відомий випадок збереження скам'янілого пір'я у вулканічному попелі," - зазначає провідна дослідниця Валентина Россі з Університетського коледжу Корка. "Зазвичай пір'я зберігається в осадових породах давніх озер чи лагун. Аналізуючи ці рештки, ми фактично досліджували непізнану територію."

Історія знахідки розпочалася з місцевого землевласника, який виявив скам'янілість у передгір'ях гори Тусколо. На жаль, з часом значна частина знахідки була втрачена — збереглося лише пір'я одного крила, голова та шия птаха.

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Застосувавши електронні мікроскопи та хімічний аналіз, вчені виявили, що пір'я збереглося в тривимірній формі, що надзвичайно рідко. Зазвичай скам'яніле пір'я залишає лише двовимірні вуглецеві відбитки. Дослідники змогли розгледіти структурні деталі розміром до одного мікрона і з'ясували, що пір'я складається з цеоліту.

"Цеоліти — це мінерали, збагачені кремнієм і алюмінієм, характерні для вулканічних середовищ. Вони можуть формуватися як первинні мінерали з красивими кристалами або утворюватися вторинно внаслідок природної трансформації вулканічного скла та попелу," — пояснює Россі.

Аналіз показав, що стерв'ятник, ймовірно, був похований у хмарі вулканічного попелу, значно холоднішого за знамениті пірокластичні потоки Везувію, що знищили Помпеї. Протягом декількох днів попіл кристалізувався в цеоліт, реагуючи з водою, і мініатюрні кристали поступово замінили кожну клітину та деталь птаха.

Співавтор дослідження Давид Юріно з Міланського університету додає: "Хоча вулканічні відкладення асоціюються з гарячими пірокластичними потоками, що зазвичай руйнують м'які тканини, існують також низькотемпературні відкладення, здатні зберегти м'які тканини на клітинному рівні."

Це відкриття відкриває нові перспективи для палеонтології. "Скам'янілості постійно дивують нас. Ми ніколи не очікували знайти настільки делікатні тканини, як пір'я, збережені у вулканічній породі. Це розширює діапазон потенційних середовищ, де можна шукати скам'янілості, навіть ті, що зберігають найтендітніші м'які тканини," — підсумовує співавторка дослідження Марія Макнамара.

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