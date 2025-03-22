Ученые нашли в Италии окаменевшее перо древнего стервятника: чем уникально

Ученые наконец-то выяснили, как перья 30-тысячелетней белокочанной сыпи сохранили невероятный уровень детализации. Уникальная окаменелость, проявленная еще в 1889 году близ Рима в вулканическом комплексе Колли Альбани, демонстрирует даже самые тонкие элементы перьев крыльев и век.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Geology, ключом к разгадке стали микроскопические кремниевые кристаллы – цеолиты. Они образовались в результате захоронения останков птицы в золе вулканического извержения. Об этом пишет Live Science.

"Это первый известный случай сохранения окаменевших перьев в вулканическом пепле", - отмечает ведущая исследовательница Валентина Росси из Университетского колледжа Корка. "Обычно перья хранятся в осадочных породах древних озер или лагун. Анализируя эти остатки, мы фактически исследовали непознанную территорию."

История находки началась с местного землевладельца, проявившего окаменение в предгорьях горы Тусколо. К сожалению, со временем значительная часть находки была потеряна — сохранились только перья одного крыла, голова и шея птицы.

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Применив электронные микроскопы и химический анализ, ученые обнаружили, что перья сохранились в трехмерной форме, что очень редко. Обычно окаменевшие перья оставляют только двумерные углеродные отпечатки. Исследователи смогли разглядеть структурные детали размером до одного микрона и выяснили, что перья состоят из цеолита.

"Цеолиты - это минералы, обогащенные кремнием и алюминием, характерные для вулканических сред. Они могут формироваться как первичные минералы с красивыми кристаллами или образовываться вторично вследствие естественной трансформации вулканического стекла и пепла", - объясняет Росси.

Анализ показал, что стервятник, вероятно, был похоронен в облаке вулканического пепла, значительно холоднее знаменитых пирокластических потоков Везувия, уничтоживших Помпеи. В течение нескольких дней пепел кристаллизовался в цеолит, реагируя с водой, и миниатюрные кристаллы постепенно заменили каждую клетку и деталь птицы.

Соавтор исследования Давид Юрино из Миланского университета добавляет: "Хотя вулканические отложения ассоциируются с горячими пирокластических потоками, обычно разрушающими мягкие ткани, существуют также низкотемпературные отложения, способные сохранить мягкие ткани на клеточном уровне."

Это открытие открывает новые перспективы палеонтологии. "Окаменелости постоянно удивляют нас. Мы никогда не ожидали найти столь щепетильные ткани, как перья, сохраненные в вулканической породе. Это расширяет диапазон потенциальных сред, где можно искать окаменелости, даже те, которые сохраняют самые хрупкие мягкие ткани," - заключает соавтор исследования Мария Макнамара.

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