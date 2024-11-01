Вчені знайшли в Австралії загадкову мумію віком 2600 років: виявилась єгипетською принцесою

Унікальне наукове відкриття здійснено у Музеї Перта, Австралія, де за допомогою сучасних цифрових технологій вдалося ідентифікувати невідому мумію, вік якої становить 2 600 років.

У 1936 році музей отримав єгипетський саркофаг, який спочатку вважали таким, що належить жінці з Стародавнього Єгипту. Однак глибокий аналіз кісткової структури виявив несподівану інформацію: принцеса походила з царства Куш, яке свого часу завоювало Верхній Єгипет і заснувало династію чорношкірих фараонів. Про це пише The Guardian.

Ієрогліфи на саркофазі містять ім'я поховальної особи - "Та-Кр-Хб" (або "Такерхеб"). За попередніми висновками вчених, це була чорношкіра жриця або принцеса, яка померла у віці 30 років. Цікавим медичним спостереженням стало виявлення у неї значного ушкодження зубів внаслідок карієсу. Орієнтовний період її життя - 760-525 роки до нашої ери.

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Археологічні дослідження демонструють, що кожна знахідка може кардинально змінити наші уявлення про стародавні цивілізації, розкриваючи несподівані факти про культурні взаємозв'язки та міграційні процеси.

Раніше подібного резонансу набула інша знахідка - стародавній меч з вигравіруваним ім'ям фараона Рамзеса II, виявлений у дельті Нілу. Цього правителя часто пов'язують з біблійною Книгою, яка оповідає про звільнення ізраїльтян від єгипетського рабства під проводом Мойсея.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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