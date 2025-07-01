У Всесвіту може бути свідомість? Учений висунув теорію про існування пам’яті в космічному просторі

Всесвіт може володіти власною пам’яттю, яка фіксує й зберігає всю інформацію з моменту його виникнення. Таку сміливу теорію висунув фізик Флоріан Нойкарт із Лейденського університету.

У своїй науковій праці, оприлюдненій у виданні New Scientist, він намагається дати відповідь одразу на кілька ключових питань, які досі залишаються загадкою для сучасної космології. Запропонована модель, названа "матрицею квантової пам’яті" (Quantum Memory Matrix, QMM), ґрунтується на припущенні, що простір-час побудований із особливих "осередків", які функціонують як сховища інформації. Ці квантові комірки здатні зберігати дані про всі події та взаємодії, що відбуваються у Всесвіті.

Одна з ключових проблем, яку допомагає пояснити ця теорія, – інформаційний парадокс чорних дір. Традиційно вважається, що інформація, яка потрапляє до чорної діри, зникає разом із нею, що суперечить основним принципам квантової механіки. Але, за словами Нойкарта, цю інформацію може бути "записано" в навколишньому просторі-часі навіть після повного зникнення чорної діри.

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Більше того, дослідник висловив припущення, що "інформаційна маса", розсіяна в просторі-часі, може пролити світло на природу темної матерії – невидимої речовини, яка не випромінює енергію, проте має потужний гравітаційний вплив на галактичні структури.

Флоріан Нойкарт разом із командою вже використовує квантові обчислювальні технології для експериментального аналізу окремих елементів своєї гіпотези. Вони поширюють її не лише на гравітацію, а й на інші базові сили природи. Хоча ця концепція ще далека від остаточного підтвердження, вона демонструє, як наукові парадокси можуть надихати на нові способи осмислення фундаментальних законів Всесвіту.

Раніше ми розповідали, що космос випромінює енергію, яку неможливо зібрати.

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