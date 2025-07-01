У Вселенной может быть сознание? Ученый выдвинул теорию о существовании памяти в космическом пространстве

Вселенная может обладать собственной памятью, фиксирующей и хранящей всю информацию с момента ее возникновения. Такую смелую теорию выдвинул физик Флориан Нойкарт из Лейденского университета.

В своем научном труде, обнародованном в издании New Scientist, он пытается дать ответ сразу на несколько ключевых вопросов, до сих пор остающихся загадкой для современной космологии. Предложенная модель, названная "матрицей квантовой памяти" (Quantum Memory Matrix, QMM), основывается на предположении, что пространство-время построено из особых "ячеек", функционирующих как хранилища информации. Эти квантовые ячейки способны хранить данные обо всех событиях и взаимодействиях, происходящих во Вселенной.

Одна из ключевых проблем, которую помогает объяснить эта теория – информационный парадокс черных дыр. Традиционно считается, что информация, попадающая в черную дыру, исчезает вместе с ней, что противоречит основным принципам квантовой механики. Но, по словам Нойкарта, эта информация может быть "записана" в окружающем пространстве-времени даже после полного исчезновения черной дыры.

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Более того, исследователь предположил, что "информационная масса", рассеянная в пространстве-времени, может пролить свет на природу темной материи – невидимого вещества, не излучающего энергию, однако оказывающего мощное гравитационное влияние на галактические структуры.

Флориан Нойкарт вместе с командой использует квантовые вычислительные технологии для экспериментального анализа отдельных элементов своей гипотезы. Они распространяют ее не только на гравитацию, но и другие базовые силы природы. Хотя эта концепция еще далека от окончательного подтверждения, она демонстрирует, как научные парадоксы могут вдохновлять новые способы осмысления фундаментальных законов Вселенной.

Раньше мы рассказывали, что космос излучает энергию, которую невозможно собрать.

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