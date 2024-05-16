На трьох знаків зодіаку чекають романтичні стосунки, як у казці: гороскоп до кінця весни

UAportal підготував гороскоп для Овна, Терезів і Риб до кінця весни. Дізнайтеся, як зірки вплинуть любовне життя цих знаків зодіаку.

Овен

Овни будуть повністю віддані своєму партнерові. Запальний темперамент і яскраві емоції розбурхують чималу пристрасть у стосунках. Однак необхідно знати про те, чи негативно впливає їх імпульсивність на взаємини. Прагнення свободи та незалежності можуть провокувати конфлікти.

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Терези

Терези можуть побажати стабільності та безпеки в романтичних відносинах. У ці дні вони будуть набагато уважнішими до потреб свого обранця, прагнутимуть створити мирну та гармонійну обстановку. Втім, через їхню схильність до надмірного аналізу ситуацій можуть виникати сумніви, що підкреслює важливість довіри між партнерами.

Риби

Риби прагнутимуть до глибокого емоційного зв'язку та близькості у романтичних відносинах. У ці дні вони будуть готові йти на жертви заради кохання. Рибам дуже важливо не втрачати зв'язок із реальністю та відкрито спілкуватися зі своїми партнерами, щоб забезпечити взаєморозуміння та повну довіру у відносинах.

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