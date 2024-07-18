Топ-4 авто з пробігом до $6000 з надійним 'автоматом'

При покупці авто з пробігом головним критерієм для водіїв в Україні є довговічність транспортного засобу. Часто існує думка, що доступні за ціною автомобілі не можуть бути надійними, однак насправді на ринку вживаних авто існують варіанти, які служитимуть вірою і правдою.

Фахівці відзначають, що за суму близько 6 000 доларів можна знайти принаймні чотири моделі з надійною автоматичною коробкою передач. Про це пише видання "Твоя машина".

1. Nissan Note (2005-2014)

Ця модель оснащена довговічним 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 110 к.с., який працює в парі з трансмісією Jatco RE4F03A. При регулярному технічному обслуговуванню ця коробка передач демонструє чудову надійність.

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2. Ford Focus (2004-2011)

Цей автомобіль обладнувався довговічною автоматичною КПП 4F27E, яка славиться своїм великим експлуатаційним ресурсом.

3. Chevrolet Lacetti (2005-2012)

Для цього бюджетного седана використовувалися надзвичайно міцні коробки Aisin AW 81-40LE та ZF 4HP16. Хоча вони можуть бути не найшвидшими, але їх надійність не підлягає сумніву.

4. Hyundai Getz (2009-2010)

Цей компактний хетчбек з трансмісією A4AF3 забезпечить тривалу службу, якщо дотримуватися правил регулярного обслуговування та обережного водіння.

Нагадаємо, раніше експерти автомобільного ринку розповіли, які авто можна купити в Україні до 4000 доларів.

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