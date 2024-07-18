Топ-4 авто с пробегом до $6000 с надежным 'автоматом'

При покупке авто с пробегом главным критерием для водителей в Украине является долговечность транспортного средства. Часто бытует мнение, что доступные по цене автомобили не могут быть надежными, однако на самом деле на рынке подержанных авто существуют варианты, которые будут служить верой и правдой.

Специалисты отмечают, что за сумму около 6 000 долларов можно найти по крайней мере четыре модели с надежной автоматической коробкой передач. Об этом пишет издание "Твоя машина".

1. Nissan Note (2005-2014)

Эта модель оснащена долговечным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 л.с., который работает в паре с трансмиссией Jatco RE4F03A. При регулярном техническом обслуживании эта коробка передач демонстрирует превосходную надежность.

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2. Ford Focus (2004-2011)

Этот автомобиль оборудовался долговечной автоматической КПП 4F27E, которая славится своим большим эксплуатационным ресурсом.

3. Chevrolet Lacetti (2005-2012)

Для этого бюджетного седана использовались чрезвычайно прочные коробки Aisin AW 81-40LE и ZF 4HP16. Хотя они могут быть не самыми быстрыми, но их надежность не подлежит сомнению.

4. Hyundai Getz (2009-2010)

Этот компактный хэтчбек с трансмиссией A4AF3 обеспечит длительную службу, если соблюдать правила регулярного обслуживания и осторожного вождения.

Напомним, ранее эксперты автомобильного рынка рассказали, какие авто можно купить в Украине до 4000 долларов.

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