Названо топ-5 кросоверів із низькими витратами на обслуговування
На сучасному автомобільному ринку як українському, так і міжнародному, кросовери займають провідні позиції. Проте вартість придбання та подальшого обслуговування деяких брендів залишається недосяжно високою для багатьох громадянин.
Незважаючи на це, на ринку присутній широкий вибір вигідних та надійних моделей, які не вимагають значних витрат на утримання. Фахівці видання GO виокремили п’ять таких кросоверів.
Toyota RAV4
- Вартість нового авто: $28,675
- Десятирічні витрати на обслуговування: $5,531
Toyota Land Cruiser (модель 2024 року)
- Вартість нового авто: $55,950
- Десятирічні витрати на обслуговування: $6,782
Honda HR-V
- Вартість нового авто: $25,100
- Десятирічні витрати на обслуговування: $6,983
Lexus NX
- Вартість нового авто: $40,615
- Десятирічні витрати на обслуговування: $7,136
Mazda CX-30
- Вартість нового авто: $30,679
- Десятирічні витрати на обслуговування: $7,249
Нагадаємо, раніше UAportal писав про 6 європейських авто, які краще не купувати через їхню ненадійність.
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